Política

Arrimadas carga contra Sánchez porque no descarta indultar a los líderes del procés: "Huele a indulto"

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Barcelona, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no dejar claro en la entrevista que ofreció ayer su postura sobre indultar a los líderes del Procés. "Si Sánchez no dice que no va a indultarles, veo que aquí huele a indulto", ha asegurado.