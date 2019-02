Arrimadas exige a Sánchez que convoque elecciones: "A este señor hay que echarle de la Moncloa a votos"

"Espero que los políticos tengan en cuenta que hay que respetar la justicia", ha subrayado Arrimadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras apuntar que, en Cataluña, el Ejecutivo "ha cedido muchísimo con el independentismo".

Sobre el juicio del Procés, que ha dado comienzo este martes, la dirigente 'naranja' ha opinado que el asunto judicial no puede marcar la agenda política en Cataluña. "Esta misma semana en el Parlament se han anulado comisiones sociales importantes y el separatismo, junto con Podemos, les ha ayudado a que el pleno de la semana que viene no se pueda celebrar", ha criticado.

Por otro lado, ha manifestado que el Gobierno se lo ha puesto "a huevo" a los independentistas con la figura del "relator". "Están alimentando la línea de que en España necesitamos un relator porque no se están garantizando los derechos, porque no es una democracia plena", ha opinado Arrimadas.

Igualmente, ha calificado de "vergüenza" que el Gobierno le esté dando la razón a la Generalitat para "hacer un chiringuito", como la mesa de partidos, para dialogar cuando, a su juicio, el diálogo en Cataluña se tiene que hacer dentro del Parlamento. "Y el separatismo nos lo cierra", ha criticado la portavoz de Ciudadanos.

Así, cuestionada por si cancelará la manifestación convocada por Ciudadanos para este domingo en Barcelona si Sánchez convoca elecciones, Arrimadas ha afirmado que "no haría falta", pero tiene sus reservas en cuanto a Sánchez. "No se fía la mayoría de españoles y no se fía ni su partido", ha zanjado.