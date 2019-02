Política

Arrimadas replica a Puigdemont: "No me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reprochado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que agradezca a los habitantes de Amer su rechazo a la visita que ella ha hecho este sábado: "No me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo", en alusión al veto de la Eurocámara a acoger un acto de él el lunes.