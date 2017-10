Arrimadas replica a Puigdemont: "Así no. Saltándose las leyes democráticas, no. Dividiendo a los catalanes, no"

"Así no: Saltándose las leyes democráticas y nuestras instituciones, no. Dividiendo a los catalanes, no. Insultando y señalando a los que no pensamos como el Govern, no", ha señalado Arrimadas después de que Puigdemont haya rechazado el mensaje institucional del Rey porque, según ha dicho, no apeló al diálogo.

Según ha recalcado la jefa de la oposición en Cataluña, en este mensaje de Puigdemont se ha visto al de "siempre", el que "va sin frenos hacia la declaración de la independencia del lunes", cuando está convocado el Pleno en el Parlament.

Un mensaje, ha recalcado, con el que el presidente catalán "se ha inhabilitado para el diálogo porque está fuera de la democracia". En esta línea, ha defendido que este "golpe a la democracia se soluciona con más democracia" y ha reclamado nuevamente la convocatoria de elecciones tras activar el artículo 155 de la Constitución.

El objetivo, ha indicado, tener unos "nuevos interlocutores" con los que iniciar una nueva etapa basada en "'seny'", concordia, diálogo y reformas en Cataluña".