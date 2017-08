Arrimadas defiende que los Mossos entren en la Europol: "Toda colaboración es poca"

"Espero que después de esto no haya más excusas para una mejor integración", ha sostenido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, tras pedir que se dejen de lado las discrepancias políticas ante los atentados en Barcelona y Cambrils (Barcelona).

También ha llamado a los ciudadanos a asistir a la manifestación del sábado, en la que "no sobra nadie", y ha elogiado el papel de los Mossos d'Esquadra y las policías locales, lo que no significa que no se hayan cometido errores, ha apuntado.

Para Arrimadas, no hay que mezclar los atentados con el proceso soberanista, y más cuando "el proceso estaba acabado antes de los atentados".

Además, ha pedido de nuevo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque elecciones con "urnas de verdad en Cataluña para cambiar de gobierno y no de pasaporte".