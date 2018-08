Política

http://www.teinteresa.es/politica/Arrimadas-Govern-volvera-frontal-alternativa_0_2076992306.html

Arrimadas dice que el Govern "volverá al choque frontal porque no tiene alternativa"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que el Govern "no sabe qué hacer, volverá al choque frontal porque no tiene alternativa" y ha señalado que no contribuirá a normalizar lo que está haciendo el presidente de la Generalitat, Quim Torra.