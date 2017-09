Arrimadas pide al Govern que "no se burle" de los empleados públicos que están "entre la espada y la pared" en Cataluña

Así ha respondido Arrimadas a las palabras del conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat, Santi Vila, quien ha manifestado que la presión "institucional y política" que sufren los alcaldes que se oponen a facilitar el referéndum del 1 de octubre es "perfectamente llevadera".

Al Ejecutivo de Carles Puigdemont "solo le pediría un poco de respeto" por los funcionarios, desde secretarios de ayuntamientos hasta directores de colegios, porque "pedirle sentido común ya es imposible", ha declarado en rueda de prensa la portavoz de Cs.

Según ha señalado, miles de empleados públicos están "entre la espada y la pared" al tener que elegir entre cumplir "una orden ilegal" del Govern o "significarse delante de todo su pueblo por no haber querido colaborar" con la organización del referéndum.

Arrimadas, que ha afirmado que el independentismo "está provocando las presiones y pidiendo que se señale" a los funcionarios, ha pedido respeto para ellos. "Por lo menos", que la Generalitat "no se burle de la situación de presión y de angustia que puedan tener", ha añadido.

RESPALDO AL GOBIERNO

Por otro lado, la líder de Cs en Cataluña ha expresado su deseo de que los demás partidos no se pongan "de perfil" este martes en el Congreso cuando se vote la proposición no de ley de la formación naranja para respaldar al Gobierno de Mariano Rajoy y a los jueces a la hora de impedir el referéndum y que no se gaste dinero público en financiarlo.

En su opinión, a los demás grupos parlamentarios les resultaría difícil de explicar su rechazo a esa iniciativa, que es "clara, transparente y sencilla". "Alguien que no pueda suscribir ese texto no tiene un proyecto para toda España", ha apuntado.

Respecto a cómo se debe responder al desafío independentista, Arrimadas ha afirmado que el Estado de Derecho "tiene que actuar y defender a los ciudadanos catalanes", cuyos derechos "vulneran sistemáticamente" los líderes de Junts pel Sí.

Sin embargo, ha evitado precisar si Ciudadanos ve necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución, indicando que quienes están en el Gobierno son los que "tienen que garantizar la protección de los intereses de los catalanes y del dinero público como ellos vean".

Asimismo, ha añadido que, frente al "golpe contra la democracia", la actuación jurídica "la aplicarán los jueces". Eso sí, ha subrayado que en un momento como el actual, la formación naranja se posiciona "sin matices" con "el Estado de Derecho y la Justicia".

Al mismo tiempo, Ciudadanos quiere "liderar la alternativa política en Cataluña" y ganar las elecciones a las fuerzas independentistas, frente a un PP y a un PSOE que salían "a perder el partido" y que se dedicaban a "tapar las vergüenzas a los nacionalistas", ha manifestado.