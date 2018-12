Arrimadas pide un cambio de Govern y acusa al actual de "impermeable a la realidad"

"Es imposible pensar que ustedes van a bajar a la realidad de Cataluña. Para tener a un Govern que se preocupe de la realidad de los catalanes, la única opción es cambiar de Govern", ha dicho en respuesta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el debate monográfico sobre la protección de la infancia del Parlament propuesto por Cs.

Arrimadas ha reprochado a Torra no priorizar ningún aspecto que no tenga que ver con el proceso soberanista y que no haya respondido a sus preguntas al haber leído su intervención: "Viene con un discurso escrito. Muchísimas cuestiones sobre la mesa que son importantes no las aborda porque no están en su discurso".

Lo ha acusado de ignorar las reclamaciones de las familias y trabajadores de varios organismos de la Generalitat, y de achacar los problemas a la financiación que llega del Gobierno central: "Podría solucionarse con un poco de voluntad política, porque no todo es presupuesto, que le reconozco que también".

"Si tanto le importa esta diferencia de criterio a la hora de repartir las ayudas, ¿por qué cuando se va a reunir con Pedro Sánchez le habla en el 90% de su tiempo del referéndum?", ha preguntado, y ha criticado que los consellers no acudan a las reuniones con otras comunidades autónomas como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).