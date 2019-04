Arrimadas asegura que Cs no dará indultos ni cesiones al independentismo: "No es no"

"No habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu", ha sostenido en un acto de campaña en Torroella de Montgrí (Girona) ante unas 150 personas.

Arrimadas ha reivindicado a Cs como la garantía para acabar con las cesiones que considera que se han dado al independentismo desde el Gobierno, y ha afirmado estar "cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo en las elecciones o mientras están en la oposición, pero mientras están en el Gobierno siempre pactan con los nacionalistas".

