Arrimadas dice que Cs será la "voz fuerte" para los baleares que "quieren un sistema de financiación"

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles que Cs será la "garantía" para que se escuche a los baleares y, asimismo, la "voz fuerte" que los represente, a "aquellos que no quieren enfrentamiento con el resto de España, que no deseen una política económica en manos de Podemos, que quieren un sistema de financiación justo --sin 'cuponazos' injustos, insolidarios y calculados mal-- y que no esperen más promesas con nacionalistas".

Así lo ha manifestado en un 'Encuentro Ciudadano' con simpatizantes en el Auditórium de Palma con el candidato de Cs al Congreso por Baleares, Joan Mesquida, quien, en este sentido, ha apuntado que Cs "sacará a las Islas de la cola de la financiación por habitantes" con un sistema "justo y transparente" y, además, garantizará un Régimen Especial para Baleares (REB) "que compense de forma real la insularidad, no como el paripé de último minuto".

Asimismo, Mesquida --quien se dio de baja del PSIB-PSOE-- ha explicado que se fue del partido "por personas como Sánchez" --refiriéndose al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez-- que, a su juicio, "no tienen convicciones" y, en cambio, con Cs ha reconocido "encontrar personas con convicciones profundas, coherentes y sin doble lenguaje".

En este sentido, ha asegurado que Cs es "votar con sentido común" y ha criticado el actual gobierno de Sánchez "ha cruzado la línea roja" --con los independentistas catalanes, por ejemplo"-- y, por este motivo, está "inhabilitado para pactar con un gobierno constitucionalista", en relación a las declaraciones de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Por su parte, la líder de Cs en Cataluña también ha hecho referencia al nacionalismo catalán y ha apuntado que "Cs ya nació advirtiendo de lo que pasaría en Cataluña" y ha apuntado que, a su parecer, la situación actual de convivencia en la Comunidad "tampoco aguanta cuatro años más con Sánchez".

Además, ha asegurado que, en materia de lenguas, Cs va a garantizar que el español sea "la única lengua vehicular en el Estado, con las cooficiales" y "nadie va a exigirlas como requisito indispensable". "Me avergüenza lo que tenéis que sufrir, aquí también", ha añadido.

En esta misma línea, ha explicado que "las imposiciones del nacionalismo no solo afectan a la libertad de expresión" sino que, a su parecer, también en los servicios públicos porque "se pierden profesionales con dicho requisito de la lengua".