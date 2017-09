Arrimadas (Cs) dice que Puigdemont "se ha cargado" la autonomía de Catalunya

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha añadido que Cataluña ha perdido autogobierno por culpa de Puigdemont, "que ha cerrado el Parlament, ha pasado por encima del Estatut, de los letrados de la Cámara y del Consell de Garanties Estatutàries", todos ellos organismos catalanes.

A su juicio, está "en manos de Puigdemont parar todo esto" y le ha recomendado que lo haga cuando antes y reconociendo que el referéndum que prometió no puede celebrarse porque no es legal y porque no hay medios materiales para hacerlo.

Preguntada por si considera que debería aplicarse el artículo 155 de la Constitución en caso de que se celebre el 1-O, Arrimadas ha dicho que espera que no se llegue a esa situación, aunque ha añadido: "Puigdemont ha dicho que no descarta una declaración unilateral, y ya podemos imaginar que pasaría en cualquier país de nuestro entorno ante esa situación".

"Frenar este golpe a la democracia está en manos de Puigdemont. Si sale y reconoce que no se podrá hacer --el referéndum--, se acabarán todas las actuaciones", ha asegurado.

Preguntada por los cánticos de 'A por ellos' con los que se ha despedido en varias localidades del resto de España a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad desplazados a Cataluña, ha dicho que ella también ha escuchado a independentistas gritar 'Fuera la prensa española' y 'Las calles serán siempre nuestras'.

También ha justificado que las detenciones y registros contra el 1-O "los está ordenando un juez catalán" y no el Gobierno central, si bien ha apuntado que existe una politización de la justicia y que debe cambiarse el sistema de designación de altos magistrados.