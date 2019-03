Arrimadas atribuye a Cs que la nueva pancarta del Palau no tenga "simbología separatista"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha celebrado que la nueva pancarta colgada en el Palau de la Generlitat "ya no tiene simbología ni referencias separatistas", y lo ha atribuido a una victoria del Estado de Derecho, que ha conseguido Cs, según ella.

En declaraciones a los medios este sábado durante su visita a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Arrimadas ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha movido ni un dedo y estaba muy cómodo con los lazos amarillos en las instituciones".

Ha lamentado que queden edificios, como el Ayuntamiento de Vilafranca, donde haya simbología "permitida por el PSC", que según ella expulsa a la mayoría social de Cataluña, lo que ha calificado de vergüenza.

"Ellos podrían hacer el requerimiento, no solo ahora sino antes, desde delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, pero no lo han hecho para no molestar a sus socios separatitas", ha destacado Arrimadas, que ha anunciado que Cs también irá a la Junta Electoral de zona para defender a la neutralidad en Vilafranca.

Ha defendido que Cs hace lo que no hace el Gobierno: "Defender la libertad hasta el último rincón", así como unas instituciones neutrales y unas elecciones libres, según ella.

TERCER GRADO

Sobre la concesión del tercer grado al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol por parte de la Generalitat, Arrimadas ha acusado al Govern de "favoritismo" y de querer las competencias penitenciarias para esto.

"La gente entiende que después de haber reconocido que has robado y te has llevado comisiones en Cataluña no puedes estar dos meses en prisión y luego ir solamente a dormir", ha criticado la líder de Cs, que ha reiterado que le han dado un trato de favor.

Ha insistido en que la Generalitat pedía las competencias en prisiones "para darles un trato mejor a los suyos, a Oriol Pujol, y a los que han robado en Cataluña mientras decían que los que robaban eran los andaluces y los extremeños".