Arrimadas (Cs) afirma que el Gobierno de Sánchez es "débil" y se pregunta cuánto durará

"No sabemos en qué acuerdos se basará para tirar adelante su proyecto, no sabemos qué le pidieron a cambio los partidos independentistas para darle apoyo y no sabemos qué tiempo querrá alargarlo el señor Sánchez", ha planteado en rueda de prensa.

Arrimadas también ha criticado que el presidente del Gobierno "no ha explicado ni a qué acuerdos ha llegado ni con quién" para sostener al Ejecutivo.

Preguntada por las críticas del independentismo al nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, por mensajes de Twitter que consideran xenófobos y sexistas, ha reprochado a los soberanistas su "fascinante doble vara de medir".

Lo ha dicho recordando que JxCat y ERC eligieron como presidente de la Generalitat a Quim Torra, a quien considera "un xenófobo supremacista que dice que hay que mirar al norte y no al sur porque en el norte la gente es feliz".