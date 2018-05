La moción de censura contra Rajoy, minuto a minuto

12:05 Vuelve a tomar el turno Sánchez





11:37 Turno de réplica de Mariano Rajoy

Rajoy ironiza con que Sánchez mantenga los PGE del PP y que Podemos se los tenga que "comer con patatas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho bromas en el debate de la moción de censura con que Pedro Sánchez esté dispuesto a mantener los Presupuestos del Estado elaborados por el PP si llega al Gobierno y ha ironizado con que lo hace por petición de uno de sus apoyos en la moción, pero no se ha referido al PNV sino a Podemos, partido que los ha calificado de "estafa".

"Soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña monstruosidad, puede ser una pesadilla", le ha dicho Rajoy a Sánchez en su réplica al candidato socialista, en la que ha jugado con la expectación sobre el voto del PNV y que éste dependa de que el PSOE sostenga los PGE, que contienen importantes inversiones para Euskadi.

El presidente le ha acusado al líder socialista de buscar apoyos "con desesperación" y estar dispuesto para ello a mantener las cuentas para 2018 elaboradas por el PP, contra los que votó en el Congreso con un "no, de los de 'no es no'", ha bromeado.

Rajoy ha añadido que de hecho el sostenimiento del Presupuestos para 2018 es el "único" punto del programa de gobierno que Sánchez tendría que haber presentado hoy ante el Congreso para lograr su confianza.





11:30 Sánchez se compromete a "normalizar" las relaciones con Cataluña e iniciar el diálogo con Torra

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este jueves a "normalizar" las relaciones con Cataluña si es investido presidente del Gobierno e iniciar un diálogo con el nuevo Govern de Quim Torra, una oferta de diálogo que ha extendido al Ejecutivo del País Vasco.





11:18 Pedro Sánchez se compromete a respetar los Presupuestos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves en el Congreso, durante el debate de la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se compromete a mantener los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aprobados por la Cámara Baja y que aún están pendientes de tramitar en el Senado.

Sánchez ha explicado que su programa se basa en cuatro aspectos básicos, uno de los cuales es la estabilidad macroeconómica y presupuestaria. "Me comprometo a cumplir con las obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea", de lo cual "se deriva nuestra voluntad de gobernar manteniendo los Presupuestos aprobados por esta Cámara y que todavía están pendientes de tramitar en el Senado", ha manifestado.

Según el líder del PSOE, este compromiso lo asume "por responsabilidad, para garantizar la gobernabilidad" de España, ya que el suyo es "un partido de Estado".





10:42 Pedro Sánchez toma la palabra: "Dimita y esta moción de censura habrá terminado"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, retirar la moción de censura que defiende si presenta su dimisión. "Dimita y esta moción de censura habrá terminado aquí y ahora", ha emplazado desde la tribuna del Congreso.

En su intervención ante el hemiciclo de la Cámara Baja, Sánchez ha justificado la presentación de la moción de censura en la "inacción" del Gobierno tras la sentencia del caso Gürtel y la falta de asunción de "responsabilidades" por el jefe del Ejecutivo.

De hecho, ha dicho que Rajoy es el "responsable" del debate que este jueves acoge el Congreso. "Este escenario puede cambiar en este momento. Este debate en este segundo puede llegar a su fin. ¿Está dispuesto a dimitir aquí y ahora? Dimita y todo terminará", ha ofrecido.





10: 30 Ábalos termina su réplica y toma la palabra Mariano Rajoy para responder

El presidente insiste en que Pedro Sánchez nunca ganará unas elecciones y que, por este motivo, busca atajos y urgencias para llegar al poder, como la moción de censura. "Lo único que quiere el señor Sánchez es llegar con quien sea y como sea a la presidencia".





10:26 Rivera ve "lamentable" el "campeonato de España de corrupción" en el Congreso entre PP y PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de "lamentable" lo que ha descrito como un "campeonato de España de corrupción" entre el PP y el PSOE en el hemiciclo del Congreso, durante el debate de la moción de censura de los socialistas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.





Rajoy y Ábalos echándose en cara todos los casos de corrupción de PP y PSOE. Campeonato de España de corrupción hoy en el Congreso, lamentable. Y mientras tanto los políticos que quieren liquidar nuestra democracia sacando tajada. El bipartidismo no tiene remedio... — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 31 de mayo de 2018





"Rajoy y Ábalos echándose en cara todos los casos de corrupción de PP y PSOE. Campeonato de España de corrupción hoy en el Congreso, lamentable", ha escrito Rivera en un mensaje en su cuenta de Twitter mientras el jefe del Ejecutivo se refería a los casos de corrupción que afectan al PSOE, y el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, denunciaba la corrupción del PP. "El bipartidismo no tiene remedio", ha añadido.





10:20 Concluye la intervención del presidente del Gobierno y vuelve a tomar la palabra Ábalos para replicar a Rajoy

Ábalos le afea que busque "extender la mancha de la corrupción" y dice que solo le falta considerarla "patrimonio cultural" de España





9:50 Concluye la intervención del Secretario de Organización José Luis Ábalos y comienza la de Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tomado este jueves la palabra para responder al socialista José Luis Ábalos en la presentación de la moción de censura, y le ha acusado de "mentir" al Congreso de los Diputados esgrimiendo una "interpretación libre, interesada y manipulada" de la sentencia del caso Gürtel.

"Usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados", le ha espetado Rajoy.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al PSOE haber presentado una moción "impulsiva e impetuosa", sin medir sus apoyos y sus consecuencias y, para ello, presentar un cuadro "que no se parece en nada a la realidad pero se ajusta muy bien a los intereses de su candidato", el socialista Pedro Sánchez.

"Corrupción hay en todas partes, no conoce barrios, banderas ni doctrinas. Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no mejor callarse", ha recomendado el jefe del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso a Ábalos, el encargado de defender la moción de censura de Pedro Sánchez.

Rajoy ha garantizado que el PP "no es un partido corrupto" aunque en el PP sí haya habido corruptos -"sí, lo reconozco"-. Y ha preguntado al PSOE si puede "presumir" de ser un partido "incorrupto". "¿Son ustedes María Teresa de Calcuta?", ha preguntado haciendo hincapié en las investigaciones sobre la financiación del PSOE valenciano o el caso de los ERE de Andalucía. "¿Está en condiciones de garantizar que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna?", ha insistido a Ábalos, diputado valenciano.





9:40 Ábalos justifica la moción por el sistema corrupto que estableció el PP y que acredita el fallo de la Gürtel

El PSOE ha justificado este jueves la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que acredita que el PP, "desde su fundación", estableció un "auténtico y eficaz sistema de corrupción isntitucional" mediante la manipulación de la contratación pública.

Así lo ha expuesto el secretario de Organización, José Luis Ábalos, encargado de abrir el debate sobre la moción ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

Ábalos ha remarcado que la sentencia certifica asimismo que Rajoy no resultó creíble ni para la Fiscalía ni para el tribunal cuando declaró como testigo que no sabía nada de la existencia de una 'caja b' en su partido.

El 'número tres' del PSOE ha advertido de que, si los hechos juzgados se hubieran producido con el actual Código Penal en vigor, el PP habría sido condenado por lo penal y no sólo como responsable civil como ha sido el caso.









9:07h Arranca el debate de la segunda moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy



Poco después de las nueve y cinco de la mañana de este jueves ha comenzado en el Salón de Pleno del Congreso de los Diputados el debate de la segunda moción de censura presentada esta legislatura contra el presidente Mariano Rajoy, esta vez promovida por el PSOE.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido el primero en subir a la tribuna de oradores del hemiciclo para presentar la moción de censura encabezada por el líder del partido, Pedro Sánchez, y firmada por los 84 diputados del Grupo Socialista.

Este jueves, y pese a no ser ya diputado, Sánchez ha vuelto a ocupar el escaño del líder del PSOE que abandonó a finales de octubre de 2016 para no faciltar la investidura de Mariano Rajoy, Su llegada al hemiciclo fue recibida con aplausos por sus compañeros del Grupo Socialista y después recibió el saludo de políticos de otros partidos como Alberto Garzón (IU) y Ana Oramas (CC).

El presidente Mariano Rajoy fue el último en llegar, detrás del resto de miembros del Gobierno, y también fue recibido con aplausos, en su caso del Grupo Popular.