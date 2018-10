Armengol insiste en que la "línea" de los PGE de Sánchez para 2019 es "mucho más positiva" para Baleares que hasta ahora

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha insistido este martes en que la "línea" de los presupuestos generales del Estado del Gobierno de Sánchez para 2019 es "mucho más positiva" para Baleares que hasta ahora.

Así se ha expresado Armengol en respuesta a una pregunta del portavoz del PI, Jaume Font, durante el pleno del Parlament.

La presidenta ha subrayado que el Govern trabaja "para defender ante el Estado los intereses de la Comunidad, sea quien sea que gobierne en España". Ha valorado como positivas varias de las medidas anunciadas, como la eliminación del copago farmacéutico o la derogación del 'impuesto al sol'.

Además, ha explicado que en los últimos tres meses el Govern se ha reunido con diferentes ministros para abordar inversiones para Baleares. Entre otros temas, ha mencionado el Régimen Especial para Baleares (REB), un futuro convenio ferroviario para el Plan de Movilidad e infraestructuras hidráulicas.

"No paramos de trabajar, no se preocupe", ha dicho Armengol al portavoz del PI. Con todo, la presidenta ha lamentado que los PGE "llevarán 5.000 millones de euros menos por la oposición que hacen PP y Cs".

Por su parte, Jaume Font ha lamentado que Baleares todavía no cuenta con una "influencia" como la de Coalición Canaria en Madrid. "Pero estará, no lo dude, será el PI. O tenemos esta influencia o no avanzamos", ha concluido.