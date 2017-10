Armengol cree que el Gobierno no puede responder "a golpe de porra" contra quienes piden más democracia

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmado este lunes en Ibiza que, en relación a lo sucedido en Cataluña, "no se puede responder desde el Gobierno de España con un golpe de porra". Asimismo, ha considerado que las imágenes de lo sucedido este domingo "demuestran el fracaso de tener que sustituir la política exclusivamente por una solución policial y judicial por parte del Gobierno de España".

Armengol ha reiterado que nunca olvidarán estas imágenes y ha afirmado que "ante un pueblo que pide más democracia y participación, estemos o no de acuerdo con el referéndum, no se puede responder desde el Gobierno de España con un golpe de porra".

"Es una imagen que en una democracia del siglo XXI no se puede permitir internamente, ni externamente proyectar. El fracaso en la decisión de Rajoy en usar sólo la fuerza como forma de intentar, en teoría, resolver el conflicto ha fracasado estrepitosamente", ha dicho.

Armengol ha tenido un recuerdo para las personas que este domingo sufrieron las cargas policiales "absolutamente desproporcionadas, desmesuradas, con las que estoy radicalmente en contra". "En una democracia no se puede permitir de ninguna forma", ha reiterado.

La presidenta ha defendido la importancia de tener estos momentos "capacidad de diálogo, con propuestas concretas". "Desde mi punto de vista, hoy el señor Rajoy debería haber llamado a Puigdemont para dialogar y hablar y buscar posturas de entendimiento. Mi parecer personal es que Rajoy no tiene voluntad de resolver el conflicto de Cataluña y, sinceramente, creo que está inhabilitado para poder resolverlo después de seis años de inmovilismo, incapaz de presentar una propuesta política para Cataluña y pactarla y solventar un conflicto territorial que es muy amplio, muy duro, y que está afectando no sólo a Cataluña sino de una forma clara a toda España", ha declarado.

La presidenta también ha considerado que la izquierda en España "debe trabajar intensamente para hacer una propuesta política que pueda resolver el conflicto de Cataluña, una propuesta que debe ir, sin duda, hacia una mayor participación y más democracia, que es lo que pide la gente de Cataluña de forma valiente, clara y firme. Por tanto, una reforma clara del sistema, de la Constitución, con un planteamiento claro y una propuesta ambiciosa para Cataluña y generosa que haga viable el sentimiento nacional que se tiene en Cataluña y así, es la hora del diálogo, de la responsabilidad y del sentido común".

La líder del Ejecutivo, del mismo modo, ha considerado que el Gobierno catalán no puede seguir con una declaración universal de independencia. "Sin duda, el de ayer no es un referéndum con garantías. No está visto desde la legalidad y no se puede mantener como la base para declarar algo tan grave como la independencia de Cataluña".

"Hace mucho tiempo que hablo de la necesidad de diálogo, de tender puentes y de que juntos podamos encontrar una salida. Tras la actuación del Gobierno de España, estamos peor que hace dos días. Pido que no esperen más. No es posible que no seamos capaces de encontrar las salidas, que sólo se encuentran desde el diálogo y la convicción de hacia dónde se quiere ir", ha concluido.