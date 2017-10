Armengol aboga por reformar la Constitución porque "no representa el sentimiento de muchos territorios"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol, ha considerado que debe impulsarse una reforma de la Constitución "porque muchísima gente entiende que ya no representa ni los derechos que se merecen los ciudadanos, porque son actuales y diferentes, ni representa tampoco el sentimiento de muchos territorios".

Asimismo, ha considerado que el Gobierno debe presentar a Cataluña "para que quiera quedarse" una propuesta política de reforma constitucional, de más autogobierno y de mejora de financiación, una propuesta "en la que los ciudadanos de Cataluña sean escuchados".

Armengol ha clausurado este sábado el III Congreso de la Federación Socialista de Ibiza, reconociendo que "tenemos una crisis territorial enorme y complicada".

"Los socialistas aquí debemos hacer lo de siempre: sentido común y responsabilidad y propuesta política. Me habréis oído decir muchas veces que teníamos que ser capaces de entender lo que estaba sucediendo en España con un sistema autonómico que se estaba acabando y, por lo tanto, teníamos que tomar decisiones, no sólo para Cataluña sino también para esta tierra, que yo defiendo y defenderé con fuerza y teníamos que tomar decisiones hace mucho, pero algunos se empeñaron en hacer política partidista y pensar que yendo en contra del Estatut catalán se lograban votos para el resto del país y así nos ha ido y no debemos olvidar la historia, porque todo tiene sus consecuencias y todo va unido", ha manifestado.

Armengol ha dicho que los socialistas han sido los "únicos que siempre hemos hecho una propuesta política, defendiendo escuchar la Constitución, que era muy buena, capaz de descentralizar y poner freno a 40 años de dictadura y, por lo tanto, de comenzar una democracia pero ahora necesita renovarse, rehacerse".

La secretaria general ha insistido en que personas como ella no la votaron, "porque no habíamos nacido o éramos muy jóvenes", insistiendo en la necesidad de que la Carta Magna se rehaga "de forma clara, porque no representa una cosa muy evidente: la gente quiere más democracia, más participación y poder decidir más cosas sobre sus asuntos cotidianos y es una realidad más".

"Las normas están hechas para cambiarlas y quién las cambia: los políticos", ha dicho Armengol, asegurando que "cuando voluntariamente hay ausencia de política, llegamos a la crispación", en relación a la gestión del Gobierno central.

Para la socialista, "alto y claro" hay que pedir a Puigdemont que "no es posible saltarse la norma y no es posible declarar unilateralmente la independencia de Cataluña con un referéndum que no sirve de coartada, como es evidente".

En relación al Gobierno central, Armengol ha dicho que "no es posible la aplicación del artículo 155, hay que mediar, hablar y debemos exigirles que se sienten en una mesa con fuerza y contundencia, desde el socialismo y desde todos".

"No será fácil, pero nadie nos había dicho que sería fácil. Me duele mucho ver lo que sucede, ver que un pueblo con el que hemos compartido historia o cultura está viviendo esta situación in extremis y me duele muchísimo la incapacidad de sentarse, hablar y llegar a un acuerdo y como me duele mucho yo haré todo lo posible para pedir otra vez que sean capaces de sentarse con una propuesta política, que nos gustará más o menos. Hay algunos que han hecho una propuesta política para su pueblo, a mí no me gusta nada, pero es una propuesta. En el otro lado hay ausencia de propuesta política", ha dicho.

Por último, ha expresado que "frente a unos que piden más democracia, más derecho a votar, no se puede contestar a golpe de porra. Democráticamente nos está dejando a la altura del betún a nivel nacional e internacional".