Arenas pide a la sociedad catalana la defensa del sentido común y la democracia en la familia y la empresa

Preguntando por el tipo de respuesta que reclama, Arenas ha asegurado que ésta tiene que ser "permanente" y "minuto a minuto". "Una reacción en todos los ámbitos, estos señores de la ruptura han dividido la sociedad catalana y hay que defender el sentido común, la ley y democracia en los ámbitos, familiares o empresas", ha apuntado el senador 'popular'.

En unas declaraciones en el Senado, ha advertido de la estrategia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que busca "escudos" para protegerse de las ilegalidades que está llevando a cabo para celebrar el referéndum de independencia del 1 de octubre, en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional.

"Tengo la impresión de que quienes han cometido ilegalidades están buscando escudos para protegerse, pretenden que les sigan funcionarios, alcaldes y ciudadanos. Hay que denunciar que los señores de la ruptura extremista están buscando escudos", ha asegurado Arenas en referencia a las peticiones a los alcaldes catalanes por parte de la Generalitat para que ofrezcan cobertura al referéndum.

NO HAY CAMPAÑA DE REFERÉNDUM

Arenas ha descartado que empiece este jueves la campaña del referéndum, al ser este ilegal. "No empieza la campaña porque no hay un referéndum legal, y en consecuencia, no existe ningún tipo de campaña", ha zanjado.

Y ha vaticinado que los promotores de la consulta soberanista intentarán que aumente el "ambiente de radicalización", ante lo cual apuesta por actuar con firmeza y serenidad. Arenas ha recordado que el Gobierno cuenta con "todos los instrumentos" que ofrece el Estado de Derecho y la Constitución, aunque reitera que la respuesta tiene que estar basada en la proporcionalidad.