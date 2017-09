AV

Política

Arenas advierte de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España"

El vicesecretario de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, ha advertido este sábado de que "no son tiempos de tibieza" ante una "república del odio a España, que no va a triunfar porque el estado de derecho y sus instrumentos no lo van a tolerar", y porque hay una "mayoría silenciosa" que no está de acuerdo con "ese desvarío y esa locura".