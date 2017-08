Arenas dice que Rajoy está "legitimado" para repetir como candidato porque es "el líder indiscutible" del PP

El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "absolutamente legitimado" para repetir como candidato en las próximas elecciones generales porque es "el líder indiscutible" del Partido Popular.

Así se ha pronunciado Arenas después de que Rajoy haya asegurado, tras un ataque de lumbago, que está en "plena forma" para ganar otras elecciones. Sin embargo, Ciudadanos ha recordado este lunes al jefe del Ejecutivo su compromiso político con la limitación de mandatos, que está "por encima" de sus ganas de repetir.

"Rajoy está absolutamente legitimado para optar a un tercer mandato. Ese debate bajo ningún concepto lo tenemos encima de la mesa", ha afirmado rotundo el exministro, que considera que el presidente del Gobierno tiene "legitimidad plena" para ser de nuevo candidato.

UN DEBATE QUE NO SE VA A ABRIR AHORA EN EL PP

En declaraciones a Europa Press, Arenas ha señalado que hay tres cuestiones que reflejan el "liderazgo" de Rajoy: haber sacado a España de la "quiebra" que "heredaron" del PSOE en 2011; estar "afrontando con mucho acierto en el fondo y en la forma la respuesta al desafío rupturista en Cataluña"; y "haber consolidado la posición de España en la UE con mucha fortaleza".

Por eso, ha recalcado que "en este momento ni mañana va a haber ninguna discusión" en el PP sobre la sucesión de Rajoy. "Es el líder indiscutible del PP y es el líder indiscutible del centro derecha en España y eso es una cuestión más que evidente", ha enfatizado.

Arenas ha asegurado que son el partido "de la mayoría de la gente" y ha criticado que "algunas" formaciones pretendan "atribuirse el monopolio de la representación de la gente". "Nosotros representamos a la mayoría de la gente y por eso ganamos las elecciones", ha proclamado.

MEJOR RESULTADO EN LAS URNAS QUE EN LAS ENCUESTAS

Después de que en la última encuesta del CIS el PSOE haya recortado su distancia con el PP, que le saca cuatro puntos, el responsable de Política Autonómica y Local ha dicho no entender el "triunfalismo" de los socialistas con ese sondeo.

"Si yo fuera del PSOE y todas las encuestas me dieran segundo, con el tercero muy cerca, no estaría nada contento", ha afirmado, para añadir que su partido no "minusvalora" los sondeos pero cree que "una encuesta no se puede elevar a la categoría de conclusión".

Dicho esto, Arenas ha asegurado a Europa Press que el PP está centrado en los problemas de los españoles y "no está en campaña" mientras que, a su juicio, otros partidos están "permanentemente en campaña". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que su formación subirá en las próximos comicios, cuando los ciudadanos hagan balance de la gestión del Ejecutivo del PP.

"No hay ningún ciudadano que se plantee la decisión de su voto antes de hacer un balance de la legislatura. Creo que el PP en las próximas elecciones generales va a obtener mejor resultado que en las anteriores", ha dicho, para recordar que la mayoría de las encuestas publicadas en junio y julio le dan "mayor distancia" con el PSOE que la del CIS.

En cualquier caso, ha señalado que el barómetro del CIS muestra que el PP "sigue conservando la mayor fidelidad en sus votantes" y Rajoy "es el líder mejor valorado por sus propios votantes". "No obstante hay cosas que mejorar, hay que multiplicar los esfuerzos de explicación", ha admitido Arenas.