Arenas, a Pedro Sánchez: "Quien no defiende la unidad de España no puede aspirar al Gobierno" del país

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, ha dicho al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que quien "no defiende la unidad de España no puede aspirar al Gobierno" del país, añadiendo que en este país "los extremistas no ganan elecciones".

En Málaga, donde ha mantenido un encuentro con concejales y alcaldes de municipios turísticos de la provincia, ha incidido en que "si el PSOE no apuesta por la unidad de España está renunciando a ser alternativa de gobierno".

En este sentido, ha reclamado al secretario general del PSOE que se piense "mucho" el llevar a cabo una "estrategia compartida" con PP y Ciudadanos (Cs) para "defender la soberanía nacional frente a los independentistas" de Cataluña.

Esa estrategia compartida "toca", aunque se ha mostrado preocupado por que el PSOE está "podemizado", citando el hecho de que Podemos haya entrado en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Para Arenas, el PSOE "pagará un coste muy alto por sus alianzas con los extremistas". Es más, a su juicio, cuando Pedro Sánchez "sale y habla del concepto plurinacional" de España "es un mal camino", igual, ha añadido, que es "absolutamente inoportuno decir que en septiembre abrirán la reforma constitucional".

"Si el PSOE no apuesta por la unidad de España, está renunciando a ser alternativa de gobierno", ha reiterado, al tiempo que ha sostenido que el PP, por su parte, está "en el centro y que nadie nos mueva, estamos dedicados a los problemas de los españoles".

El vicesecretario general 'popular' ha manifestado durante su intervención que les gustaría que en Cataluña "cambien las cosas", lamentando las actuaciones de los "extremistas minoritarios de la CUP, que dirigen las políticas de los actuales gobernantes".

"El único objetivo es cargarse lo bueno hecho", ha dicho Arenas, quien ha reiterado que en Cataluña, el 1 de octubre, "no se va a celebrar un referéndum ilegal". "No renunciamos a ningún instrumento de la Constitución española, queremos que se acepte y acate el estado de derecho y la legalidad", ha apostillado.

ALABA LA FORMA DE ACTUAR DE RAJOY SOBRE CATALUÑA

En este punto, ha vuelto a alabar la forma de actuar del Gobierno de su partido con Mariano Rajoy al frente: "Está acertando en el fondo y en las formas. Soberanía nacional hay una y nadie puede pisotearla".

"Se está respondiendo con temple y serenidad y los extremistas minoritarios están deseando que el Gobierno responda de forma airada y desproporcionada", ha manifestado el dirigente 'popular', quien ha incidido en los conceptos de "firmeza, serenidad y mesura" para abordar la situación creada en Cataluña, "donde hay muchísimas personas moderadas que tienen que estar alucinados".