Aragonès responde al Gobierno que no existe dejación de funciones: "La seguridad en Cataluña está garantizada"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido este lunes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que no existe dejación de funciones por parte del Govern ante la inacción de los Mossos d'Esquadra por los cortes y aperturas de peajes de autopistas catalanas perpetrados por los CDR.

"Hemos recibido esta tarde la comunicación, y le trasladaremos al Gobierno que no hay dejación alguna de funciones. Haremos la oportuna respuesta explicando la actuación de los Mossos, que se guían por criterios técnicos policiales y no de oportunidad política", ha señalado Aragonès en una entrevista en 'La noche en 24 horas' de RNE, recogida por Europa Press.

El vicepresidente del Ejecutivo catalán ha respondido así minutos después de recibir una carta por parte de Carmen Calvo, en la que reclama al Govern explicaciones por la ausencia de órdenes a los Mossos para que actuaran ante las protestas organizadas por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

"Aparentemente ha existido una dejación de funciones que tiene atribuidas ese gobierno, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública", advierte Calvo en la misiva.

Aragonès, en respuesta a la vicepresidenta, ha defendido la profesionalidad del cuerpo policial catalán. "La seguridad en Cataluña está garantizada", ha sostenido, para después adelantar que será este martes cuando detallen en profundidad la actuación de los Mossos.

Para Aragonès, es significativo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido ahora remitir una carta al Govern y no lo haya hecho con otros gobiernos autonómicos en circunstancias "similares". "¿Por qué envía hoy la carta y no cuando los taxistas cortaron la Castellana en verano", se ha preguntado.

A su juicio, las protestas de los CDR de este domingo no son mayores que las que los mismos llevaron a cabo el pasado abril tras la aplicación del artículo 155. "Fueron no similares, sino mucho mayores. Si ese día no hubo dejación de funciones, ayer no hubo", ha remachado.