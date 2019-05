Aragonès (ERC): "Nos intentan poner una mordaza en la boca y atar las manos a la espalda"

El vicepresidente del Govern y número tres de ERC, Pere Aragonès, ha criticado este martes que la Junta Electoral Central (JEC) haya prohibido al líder de su partido y candidato a las europeas, Oriol Junqueras, participar en el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio: "Nos intentar poner una mordaza en la boca y atar las manos a la espalda".

En un acto en el barrio barcelonés de Sarrià junto al candidato a la Alcaldía, Ernest Maragall, Aragonès ha reprochado al "Ministerio de Interior en funciones silenciar a Junqueras e impedirle que participe en actos y debates electorales", y ha recordado que la Junta Electoral permitió que el líder republicano interviniera en el debate de este martes.

"No nos silenciarán y no podrán ganarnos", ha insistido Aragonès, que ha asegurado que, cuando Junqueras recoja su acta de eurodiputado en el Parlamento Europeo, el candidato del PSOE a las elecciones europeas y ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, se encuentre con él no le podrá aguantar la mirada, en sus palabras.

Maragall ha dicho que también son el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, quienes evitan que Junqueras participe en el debate, y ha dicho que ve "un escándalo y una sorpresa" que la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, siga contemplando pactar con el PSC en el Ayuntamiento, según él.

La número tres a las europeas y pareja del exconseller preso Raül Romeva, Diana Riba, ha lamentado que el Estado use la prisión para impedir que los políticos presos participen en actos electorales y debates: "Les silencian porque les tienen miedo. Me han pedido que cada uno de nosotros nos convirtamos en su voz".