Aragonès (ERC) pide una "mayoría inapelable" para debatir con el Gobierno

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado este sábado la propuesta estratégica de ERC y ha destacado la necesidad de crear una "mayoría interna inapelable" y unas condiciones objetivas para el debate sobre autodeterminación con el Gobierno.

En su intervención en el Consell Nacional de ERC este sábado, Aragonès ha llamado a "crear contradicciones dentro de la opinión pública del Estado Español para generar una opinión más favorable" y ha indicado que no hay que confiar ingenuamente en que el Gobierno concederá algo.

Aragonès ha señalado que esas condiciones objetivas "pondrán al Estado en un camino en el que no haya otra alternativa que negociar", ya que, a su juicio, no lo harán de buena fe o por convicciones ideológicas, sino cuando no tengan más remedio que hacerlo.

También ha señalado la importancia del reconocimiento internacional y ha asegurado que hay que "ligar la causa del independentismo con la de la democracia, los derechos y las libertades civiles".

Ha insistido en la idea de "liberar a todo el país y no solo a la mitad" y ha criticado que pese al cambio de Gobierno no haya variado, según él, la estrategia de represión, tras lo que ha recordado y enviado su apoyo a todos los encausados por las movilizaciones del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía.

"Hagamos de este referéndum, que muchos creían imposible, el referéndum inevitable", ha destacado Aragonès citando al presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha añadido que no renunciarán a una vía pacífica y democrática para ejercer el derecho a la autodeterminación.

Ha recordado las palabras de la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que decía que el independentismo había sido descabezado, y ha contestado que "no se puede descabezar a dos millones de personas comprometidas. Otros pondremos la cara y el cuerpo, porque representamos más que los intereses de los partidos", ha concluido.

"Esta propuesta estratégica es para ofrecer horizonte y ganar un futuro. Este partido está condenado a ganar futuro y ganaremos", ha subrayado Aragonès, que ha cerrado su intervención reiterando la necesidad de crear unas mayorías inapelables dentro del soberanismo.