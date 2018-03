El presidente de Aragón asegura que ha "recuperado absolutamente" la relación y colaboración con Pedro Sánchez

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE desarrolla desde el jueves en el distrito madrileño de Villaverde, ha restado trascendencia a las ausencias de referentes históricos del partido y de otros presidentes autonómicos en estas jornadas.

De la andaluza Susana Díaz, ha dicho estar seguro de que "ha hecho todo lo posible" por venir, pero finalmente no ha podido. Y preguntado por las críticas que hizo el viernes a ciertas decisiones de la dirección del partido el exAlto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE Javier Solana, Lambán ha presentado como una "grandeza" de este partido que cualquier militante o dirigente pueda expresar su opinión "con libertad".

En opinión de Lambán, todos los socialistas han "trabajado con buena voluntad" y predisposición para que el partido vuelva "a la senda de la normalidad" tras el año convulso que siguió a las elecciones del 26 de junio de 2016 y la posterior dimisión de Pedro Sánchez.

Pero ha reconocido que "seguramente procesos tan dolorosos y traumáticos no se concluyen y no se recupera la normalidad de la noche a la mañana". Aun así, considera que ya "es mucho el camino avanzado hacia la normalidad" por el partido. "Seguro que dentro de no demasiado tiempo ese tiempo tan lamentable habrá quedado atrás", ha zanjado.

Mientras tanto, ha animado al PSOE a que se centre en sacar a España del "atasco formidable" a la que le está sometiendo el Gobierno del PP, en esta legislatura que ha calificado de "agotada".