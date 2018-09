Aparecen pintadas en la Casa del Pueblo de Sopela (Vizcaya) en las que se ensalza la "lucha" de los 'gudaris' vascos

Las persianas de la casa social del partido en el municipio vizcaíno presentan dos pintadas con grandes letras negras en las que puede leerse "Gora eusko gudariak. Haien borroka, gure eredu" (Viva los gudaris vascos. Su lucha, nuestro ejemplo).

El PSE de Vizcaya ha expresado su "condena y rechazo" por las pintadas. Los socialistas vizcaínos han asegurado que "no son admisibles este tipo de hechos" y han añadido que "los autores de este ataque no deben conocer aún que estamos en democracia, que el respeto es la base y que no son éstas las maneras de defender ningún tipo de idea".

"Una vez más, tenemos que decir que aquellos intolerantes que creen que con actos de este tipo logran algo, solo demuestran que se han quedado anclados en el pasado, que viven en su mundo inventado en el que prefieren el ataque y el odio, a la libertad y el respeto que el resto deseamos", han dicho.

En el pleno que se celebrará esta tarde en el Ayuntamiento de Sopela, PSE-EE propondrá una declaración institucional de condena y denuncia por las pintadas, en las que también se afirma que "no es admisible que, en democracia, la sede de ningún partido político sufra ataques de este o cualquier otro tipo, como periódicamente vienen registrándose contra la Casa del Pueblo".