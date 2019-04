Antona (PP) pregunta a Clavijo por qué el candidato a presidir Canarias no puede ir en una lista insular

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la presentación de la lista regional del PP al Parlamento de Canarias, que encabeza Poli Suárez, alcalde de Moya, a raíz de que Fernando Clavijo considere un "fraude" que los candidatos a presidir Canarias no encabecen la lista regional.

Asier Antona explicó que decidió encabezar la lista del PP por La Palma y no la lista autonómica porque entiende Canarias "desde las ocho islas", porque afrontó la Presidencia del Partido Popular desde una isla no capitalina y porque "patea" cada una de las ocho islas del archipiélago.

Antona cree que no hay que "minusvalorar" que sea candidato por La Palma, sino que sea la primera vez en la historia que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Canarias sea de una isla no capitalina: "Aquellos que se llenan la boca hablando de la fortaleza y la igualdad de las ocho islas, algunos no lo demuestran ni con hechos, ni con palabras; yo lo demuestro con palabras, presidiendo el PP siendo de La Palma y encabezando la lista insular".

Para el líder popular, "el único fraude es el que ha hecho el Gobierno de Canarias con una campaña publicitaria pagada con dinero público engañando a la población". "¿Por qué no puede ser el candidato a la Presidencia del Gobierno de una isla no capitalina encabezando la lista insular? ¿Dónde se explica que eso no puede ser así?", se preguntó Antona, que insistió en que hay que poner en valor "con orgullo" que por primera vez el candidato del PP a presidir Canarias no sea de Gran Canaria o Tenerife.

"TODAS LAS SENSIBILIDADES".

Sobre la lista regional del PP, Asier Antona dijo que se trata de una lista en la que están representadas "todas y cada una de las islas" y "todas las sensibilidades", con gente con "dilatada trayectoria y experiencia política, integrando a gente joven que viene sumar y a inyectar ilusión a esta candidatura".

El número uno de la lista autonómica, Poli Suárez, afirmó que el Partido Popular ha hecho una oposición "seria y firme" en estos cuatro años y ahora le toca "dar un paso al frente y gobernar" para que los canarios se beneficien de las políticas del PP.

Sobre las elecciones del 28 de abril, Asier Antona señaló que los españoles tienen que elegir entre dos candidatos posibles a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión representa la pérdida de oportunidades, o el "valor seguro" de Pablo Casado y el Partido Popular.

Por ello, insistió en evitar romper el voto del centro derecha porque "el único que gana con eso es Pedro Sánchez y su alianza de la moción de censura". Y acerca del alto índice de indecisos, dijo estar convencido de que son "votantes que quieren seguridad, confianza y valor seguro, y quien representa eso hoy en España es el Partido Popular".