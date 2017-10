Antich explica su ausencia en la votación del 155 porque como expresidente no podía apoyar la intervención de una CCAA

Antich, senador autonómico por el Parlamento balear, no había desvelado cuál iba a ser su postura en el Pleno de hoy. Finalmente ha decidido no participar en la votación, como tampoco lo ha hecho su compañero de filas y ex presidente catalán José Montilla.

"He preferido no votar. Reconozco que mi partido ha hecho más esfuerzo que nadie para que hubiera diálogo, que ha puesto más medios para intermediar, para que esto se arreglara con una solución sin confrontación", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

El senador balear ha detallado que previamente a la votación ha comunicado sus intenciones a la dirección del Grupo Socialista, que ha respetado su postura, según ha añadido. De momento se plantea mantener el escaño si el PSOE también lo quiere así y trabajar "con normalidad".

Antich ha explicado que no comparte las medidas que se van a aplicar en Cataluña, pero que además es senador autonómico por "un pacto con distintas voces". El PSIB gobierna en Baleares con respaldo de Més y Podemos, partidos estos últimos que le habían pedido expresamente en los últimos días que no votara a favor como el resto del PSOE.

"NO SOY INDEPENDENTISTA"

El ex presidente balear ha querido dejar claro que no es independentista, que no comparte el proceso soberanista seguido por las instituciones catalanas. "Creo que una minoría con el 48 por ciento de los votos no puede meter en el lío en el que ha metido (el presidente, Carles) Puigdemont al pueblo de Cataluña", ha agregado.

Pero a su juicio la respuesta adecuada tampoco es cómo se va a aplicar finalmente el artículo 155 de la Constitución, de una forma que tacha de "desbordada".

Pero finalmente el PSOE ha pactado con el Gobierno las medidas que el Senado ha aprobado este viernes y Antich ha asegurado que le crea "un gran conflicto" que se tenga que llegar a intervenir una autonomía. "He preferido no participar (en la votación), porque no comparto ni lo que se ha ido aprobando en el Parlament, ni el 'procés' ni lo de hoy", ha concluido.

Por último, Antich ha asegurado que llegó al Senado con la intención de impulsar la reforma de la Cámara para hacerla efectivamente territorial y que a ello se ha dedicado durante varios años. "Y no esperaba llegar a esto. Creo que es un fracaso de la política y del diálogo y que los dos culpables son Puigdemont y Rajoy, que hace mucho tiempo que no escucha", ha dicho.