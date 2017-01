Anticapitalistas responde a Errejón: "Ahora toca resistir, claro que sí"

El eurodiputado Miguel Urban, de la corriente de Anticapitalistas de Podemos, ha respondido al número dos de la formación, Íñigo Errejón, que en este nuevo ciclo político toca convertir a la organización en una "maquinaria de conflicto social". "Ahora toca resistir, claro que sí", ha dicho.

Urbán se ha referido así a los planteamientos que defienden los 'errejonistas' en el borrador del documento político que llevarán a la Asamblea Ciudadana de febrero, en el que apuestan por un Podemos ganador, que recupere la iniciativa en las instituciones y demuestre su utilidad y que de la resistencia a la ofensiva.

Unos argumentos alejados de lo que defienden los Anticapitalistas: "Ahora toca resistir y protestar" para "impedir que el tripartito de los recortes" siga quitando derechos a los ciudadanos, ha asegurado Urbán en la rueda de prensa en la que ha presentado los documentos que llevarán a Vistalegre II, en la que ha recalcado que eso no se puede impedir "con 71 diputados en el Congreso".

"Hay que empezar a hablar de desobediencia desde lo institucional", ha explicado Urbán fijando así su posición en el debate sobre si Podemos ha de primar su papel en las instituciones o en la protesta, que es uno de los asuntos que más han separado a 'pablistas' y 'errejonistas'.

Y aunque ha matizado que "nadie propone irse de las instituciones", sí ha hecho hincapié en que es el momento de "resistir y protestar".

"A mí me hubiera gustado que hubiéramos ganado con mayoría absoluta. No ha sido el caso y toca convertirnos en una maquinaria de conflicto social, ha insistido.

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha coincidido en destacar la "utilidad" de la movilización social frente a los pocos logros que puede suponer presentar numerosas proposiciones no de ley en el Congreso, que no llegan a ninguna parte.

Al proceso interno que abre ahora Podemos, los anticapitalistas acuden con "voluntad de acuerdos", pero también advierten que si no se alcanzan no hay que dramatizar que sean los inscritos quienes decidan.

Sobre el documento político que el secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha elaborado con la pretensión de integrar a todas las corrientes de Podemos, Urbán ha preferido esperar a conocerlo para pronunciarse y poder confirmar si integra o es sólo "una declaración de intenciones".

En su opinión, no hay nada mejor para integrar que discutir y colaborar". "Si cojo las ideas que me gustan de cada texto, es lícito pero para mí no es integrador", ha añadido.

Urbán se ha mostrado partidario de esperar a conocer todos los documentos y a que se abra el tiempo de la discusión para ver "qué grado de acuerdo o desacuerdo" existe.

En cualquier caso, se ha posicionado "en contra de los falsos consensos que esquiven o escondan debates" y a favor de "normalizar" las diferencias.