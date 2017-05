Anticapitalistas celebra la derrota de Susana Díaz, pero mantiene sus reservas sobre un posible cambio en el PSOE

"No podemos olvidar que el PSOE siempre se ha posicionado del lado de los poderes económicos frente a las propuestas transformadoras", aseguran los anticapitalistas en un comunicado en el que, no obstante, reconocen "alegrarse" por el hecho de que Díaz no haya ganado.

Eso sí, la corriente que lidera la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el portavoz en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, avisa de que "está por ver el cambio de situación que implica la victoria de Pedro Sánchez en el PSOE".

"Es fundamental no olvidar el papel que ha jugado el PSOE durante todo el periodo de crisis, apoyando y ejecutando las políticas de austeridad que han empobrecido a las clases trabajadoras", añaden.

Ante este escenario, defienden que "la situación requiere de nuevas apuestas y clarificar la posición de las fuerzas 'del cambio'", lo que pasa, a corto plazo, por seguir defendiendo la moción de censura de Unidos Podemos contra Rajoy.

RECHAZA ENTRAR EN UN GOBIERNO DEL PSOE

En el medio plazo, aseguran que la estrategia de Podemos debe centrarse en "instar al PSOE para que asuma el gobierno con una serie de condiciones programáticas"; un gobierno en el que "en ningún caso" debería entrar la formación morada.

Así, aseguran que el objetivo debe ser trabajar para que el PSOE llegue a La Moncloa, pero a cambio de una serie de "condiciones", como "incluir un plan de rescate ciudadano con las principales medidas planteadas por los movimientos en torno a la vivienda, la luz, la derogación de la reforma laboral o el techo de gasto en los ayuntamientos".

También abogan por conseguir del PSOE el compromiso de recuperar el dinero invertido en salvar a la banca privada y de buscar una "salida democrática" al problema catalán, una cuestión que consideran "esencial" para formar una mayoría parlamentaria alternativa al PP.

"Desde Anticapitalistas seguimos defendiendo que la tarea de las fuerzas transformadoras sigue siendo construir y organizar un bloque social y político que nos permita abrir procesos constituyentes e ir más allá de la mera gestión progresista del regimen neoliberal", defienden.

Para ello, señalan que es preciso que su organización se centre en encontrarse "en las luchas y en las calles con mucha gente que se referencia en el PSOE y que están hartas de las políticas de la derecha y de sumisión a los poderes económicos".