Anticapitalistas pide a Podemos medidas para juzgar los crímenes franquistas

Podemos en Movimiento, plataforma que suscribe Anticapitalistas para la Asamblea Ciudadana de la formación morada, ha presentado hoy un anexo a su documento político en el que solicitan que Podemos impulse en el Parlamento medidas para que se puedan juzgar los crímenes del franquismo y reparar a las víctimas.

"No estamos hablando del pasado, sino del presente y del futuro. No hay democracia plena en este país hasta que no haya justicia y reparación para las víctimas de los crímenes del franquismo", ha dicho a Efe el eurodiputado de Podemos y representante de Anticapitalistas Miguel Urbán.

Por ello, presentan un documento en el que proponen que la Asamblea Ciudadana de febrero, que abordará la renovación de Podemos, apruebe una resolución que exija impulsar en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía.

En concreto quieren modificar la ley para impedir su aplicación a los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista, y que se les aplique todo lo dispuesto en la normativa internacional.

"Lo que queremos es que se pueda juzgar al Franquismo en nuestro país y sortear la Ley de Amnistía, que es una ley de punto y final. La única forma de no abrir heridas del pasado es cerrarlas y el poder abordar la justicia y reparación necesarias en estos casos", incide Urbán, quien en el Parlamento europeo trabaja en la comisión que aborda la cuestión de Memoria Histórica.

En su opinión, "hay tomar decisión valiente para no permitir que la justicia argentina juzgue los crímenes del franquismo",

"Que el torturador Billy 'el niño', que torturó salvajemente a cientos de militantes revolucionarios, entre ellos mi padre, que fue torturado durante 15 días en Sol, se pueda pasear por Madrid con total impunidad y haya sido incluso condecorado por el Gobierno socialista es una anomalía" en toda Europa, denuncia Urbán.

Otra de las medidas que plantean es la integración de todos los grupos municipales de Podemos en la Red de ciudades por la Justicia, cuyo objetivo es la presentación por los Ayuntamientos, en los juzgados territoriales correspondientes, de querellas contra los crímenes cometidos en sus municipios por la dictadura franquista.

Además, propone impulsar en todos los parlamentos y demás instituciones en las que tengan representación iniciativas que garanticen la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Recuperación de la Memoria Histórica.