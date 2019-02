Anticapitalistas se abren a dialogar con Más Madrid desde candidatura alternativa e instan a Podemos a "cambiar el chip"

Tras la reunión, en Anticapitalistas han subrayado que con la plataforma encabezada por Manuela Carmena e Íñigo Errejón "no comparten ni las formas personalistas ni su programa de centro izquierda progresista". Abogan por "construir un proyecto político radicalmente transformador que confronte con los poderes económicos y políticos que condenan a la mayoría social a la precariedad, que esté con la PAH y no con el BBVA".

"No hacemos el mismo balance de la experiencia madrileña que Más Madrid y no queremos seguir por los mismos caminos. No es una mera cuestión formal, aunque también: se acabó la etapa donde un actor impone a los demás las fórmulas. No lo vamos a aceptar" ha señalado una de las portavoces de la organización Lorena Cabrerizo.

Con Podemos, en Anticapitalistas aseguran que "no van a excluir a nadie siempre que se comparta un proyecto político colectivo que confronte con los poderes económicos y políticos y se trabaje desde la democracia y no desde la imposición".

"LA DIRECCIÓN DE PODEMOS TENDRÁ QUE CAMBIAR EL CHIP"

La organización demanda un proyecto colectivo, con normas iguales para todos, desde la democracia y la cooperación. "La dirección de Podemos no puede pretender dictar sus prioridades al resto. Tendrá que cambiar el chip si no quiere quedarse aislada", ha subrayado Cabrerizo.

Los Anticapitalistas han defendido este lunes en la reunión promovida por IU ir a las elecciones de mayo en una candidatura alternativa a la de Más Madrid, con "primarias participativas" y asumiendo la "paralización de la operación Chamartín".

El documento presentado por IU, en el que aparece el rechazo a la operación Chamartín como línea roja, marca "una buena dirección de trabajo para desarrollar un proceso programático democrático".

En el encuentro se ha respirado "buena sintonía" entre IU y Anticapitalistas dado que parece que IU "apueste por una "política con mayúsculas, de la que se teje desde las asambleas y por proyectos unitarios y colectivos frente a los personalistas".

Lorena Cabrerizo ha expresado que "si hay una separación en el terreno estratégico y en el programático, lo lógico es que los espacios políticos también se bifurquen sin dramas y busquen construir experiencias de manera independiente". "Nosotros no vamos a legitimar un proyecto que no compartimos: preferimos construir con fuerzas con las que tenemos en común no solo el objetivo, si no también el camino", ha expuesto.

Así, los integrantes de Anticapitalistas defienden volver a presentarse a las elecciones de 2019 ya que el terreno electoral "es el un punto de partida para retomar la integración de la gente de las luchas y de los movimientos sociales poniendo el centro de gravedad en los barrios y no en las nuevas élites progresistas, y retomar y avanzar en una serie de tareas que se han ido abandonando durante el último ciclo político".