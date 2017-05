Anne Hidalgo cree que Sánchez "ha abierto las puertas y ventanas" del PSOE para reinventar la socialdemocracia en Europa

Así lo ha manifestado durante su intervención en un multitudinario acto protagonizado por Sánchez en Sevilla, que se ha desarrollado en el Muelle de la Sal, a penas a unos dos kilómetros de donde la presidenta de la Junta y también aspirante a liderar el PSOE, Susana Díaz, celebraba a la misma hora otro acto con militantes. También han intervenido el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, y el responsable de estrategia y comunicación de su campaña, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Hidalgo, que se ha mostrado convencida de que Sánchez ganará las primarias este domingo, ha explicado que el aspirante representa a las personas de izquierdas que "nos interesa ponernos al servicio de los seres humanos, del progreso de la sociedad", que defienden que "la libertad y la igualdad, porque ambas cosas deben ir juntas, no hay libertad para unos sin igualdad para los otros". "El proyecto de la socialdemócrata debe tener estas dos ideas, para eso somos socialistas, para eso somos de izquierdas", ha apostillado.

La alcaldesa de la ciudad francesa ha explicado que la abstención de los socialistas en la investidura de Rajoy fue "terrible" porque "era abandonar lo que somos porque nos decían que solo existía una vía". "Vi a los diputados que dijeron que no, a los que dijeron que sí porque no tenían otro remedio, y vi a Pedro Sánchez contar que había otro camino que no podíamos cerrar, al que teníamos que ir, te vi con mucha fuerza y mucha convicción, con mucha calma en este momento tan duro, habías tomado la buena decisión, que tenías que compartir con la militancia y la ciudadanía, y por eso aquí estamos hoy", ha relatado.

Tras señalar que el que se está librando "es un combate muy difícil", Hidalgo ha defendido a Sánchez porque "quiere abrir otro camino" y así "ha encendido una luz en España, en el corazón y la mente de los que piensan que hay otra vía y que la izquierda y la socialdemocracia puede ir a esta vía en la que hay sitio para cada uno". "Donde no se decide todo desde lo alto, donde cada uno tiene su poder para que las decisiones que tomamos entre todos sean mejores", ha agregado antes de apuntar que Sánchez "ha abierto las puertas y las ventanas del partido".

Y todo esto, ha proseguido, "lo miramos desde otros países de Europa" donde "la socialdemocracia está en crisis" porque aquí, ha agregado la alcaldesa, "reinventáis la relación entre los partidos y los ciudadanos, el poder y los ciudadanos, estáis reinventando las soluciones".

"Con este proyecto implicas a toda la sociedad, con eso se crea una riqueza inmensa porque cada uno lleva sus ideas y sus soluciones para el país, para la economía, para la solidaridad, para la ecología, nos estás dando mucha ilusión", ha sostenido Anne Hidalgo, quien ha insistido en que el proyecto de Sánchez "nos da ánimo en Europa".

"Este trabajo para inventar la socialdemocracia lo habéis inventado vosotros en España", ha indicado antes de pedir al voto para el ex secretario general porque respaldarle "es votar para el porvenir de los españoles, para estar en una sociedad más humana, donde se comparte". "Esta luz que habéis encendido y las puertas que habéis abiertos nos va a ayudar a nivel europeo, con Pedro iremos muy lejos", ha zanjado la alcaldesa de París.

TOSCANO: "SU TRIUNFO ES EL DE TODOS"

También ha intervenido en el acto el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, ha aseverado que el PSOE "lleva años ignorando la militancia" hasta que llegó Pedro Sánchez como secretario general y "empezó a escucharla y a decir que había que consultarla".

Por contra, ha lamentado que "los de siempre" dijeron que "cómo se iba a escuchar la militancia si entre unos cuantos siempre hemos decidido lo que hay que hacer. Dijeron que hay que quitarlo de en medio porque si se escucha a la militancia se destruye el partido, por eso vivimos el 1 de octubre".

Según ha relatado, días antes de que Sánchez presentara su candidatura a la reelección, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, "afirmó que Pedro está muerto, que no se va a presentar", pero finalmente, el 28 de enero, "más de 3.000 compañeros se pusieron en marcha en Dos Hermanas" cuando el ex secretario general asumió el reto de volver a aspirar a liderar el partido. Ha llamado a votar a Sánchez porque su triunfo "es el de todos nosotros".

Ha hecho referencia al acto que a dos kilómetros celebra Susana Díaz, a la que ha llamado "candidata del no" y a la que ha pedido "un acto de humildad" porque, como ha advertido, "los militantes que apoyan a Sánchez se han multiplicado estos días", a la par que ha avisado de "ataques comprados" y que el ex secretario general representa el "zamarreo" que necesita el partido "para que no dejemos de ser lo que nunca debimos dejar de ser".

Cree que Sánchez volverá a ser el líder "sin ningún tipo de lastre, la señora -en referencia a Susana Díaz-- no podrá decir que te ha puesto de secretario general porque te pondrá la militancia".

"AQUÍ ESTAMOS, FIRMES Y CON EL CORAZÓN LATIENDO A LA IZQUIERDA"

De su lado, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha señalado que durante la campaña de primarias Pedro Sánchez y Susana Díaz han sido como "el correcaminos y el coyote", respectivamente, y que cuando "el coyote" se enteró de que el ex secretario general celebraría este acto en el Muelle de la Sal dijo: "Pues de perdidos al río", y decidió celebrar otro a escasos dos kilómetros de distancia. Así, ha lanzado palabras al acto que la presidenta de la Junta: "Si nos escucháis aquí estamos, firmes y con el corazón latiendo a la izquierda".

Gómez de Celis ha relatado que el ex secretario general del PSOE dimitió para "ser coherente para cumplir la palabra dada" y se ha referido a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, recordado que se alzó como "la máxima autoridad", y que ahora "dice que para dedicarse a la política hay que tener poderes sobrehumanos". "Pues nosotros lo tenemos: tenemos el vuestro, el de los militantes", ha apostillado antes de recalcar que, "al contrario que en el otro acto, somos de izquierdas y rojos".

Así las cosas, ha asegurado que con Sánchez "construimos un partido autónomo" cuando ha reprochado a Susana Díaz que diga que el PP es toxico e infame pero "se abstenga y le dé el gobierno".

"Defenderemos siempre nuestra autonomía y estar siempre enfrente del PP y siempre defenderemos las primarias, no como allí -otra vez en alusión al acto de la presidenta de la Junta-- que generan dudas", ha afirmado para recalcar que "no somos lo mismo, con Sánchez tenemos un proyecto claro definido de izquierdas, autónomo, mientras los de allí ni tienen proyecto ni autonomía de los poderes fácticos de este país".