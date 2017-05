Anna Vidal dice que era su marido Oriol Pujol el que gestionaba la cuenta bancaria compartida en Andorra

El juez había citado a Vidal para que explicara los motivos por los que era cotitular de la cuenta con Oriol Pujol y de otra con su cuñado Jordi Pujol Ferrusola, en el marco de la causa que investiga el origen presuntamente ilícito de la familia Pujol.

Sobre esta última Vidal, que ha declarado durante menos de una hora, ha asegurado que se trata de una cuenta falsa y por tanto se ha negado a reconocer la veracidad de la misma, según las citadas fuentes, que han apuntado que "se ha marcado una infanta" en referencia a la falta de explicaciones que dio Cristina de Borbón durante el juicio del caso Nóos sobre los negocios de su marido Iñaki Urdangarín.

El titular el Juzgado Central de Instrucción número 5 había citado a Vidal atendiendo a la petición de la Fiscalía porque considera que su declaración es "pertinente, necesaria y proporcionada" para determinar los motivos por los que compartió titularidad de dichas cuentas bancarias.

El juez instructor considera que ha quedado acreditada la existencia de fondos opacos, por lo menos entre los años 1992 y 2012, con origen desconocido y de los que han dispuesto el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos.

Además, indica que un alto porcentaje de estos fondos que entraron en las cuentas lo hicieron en efectivo y que, según declararon los investigados ante el magistrado, era el mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, el encargado de distribuirlos en cantidades iguales o similares sin que exista "acreditada razón alguna para ello".

DECLARACIÓN DE ORIOL PUJOL

En su declaración en calidad de investigado ante este juez el único hijo del expresidente catalán que siguió sus pasos en política reconoció que renunció a principios de 2010 de la cuenta bancaria que disponía en Andorra en favor de su hermano mayor Jordi Pujol Ferrusola porque le daba "más dolores de cabeza que ventajas" pero no aclaró por qué su mujer Anna Vidal siguió siendo cotitular de la misma tras ceder él su legado.

En los audios de su declaración a los que tuvo acceso Europa Press, Oriol Pujol concretó que decidió desprenderse de esta en 2010 dando a entender que le incomodaba para su carrera política (en esos momentos ejercía como portavoz de CiU en el Parlament y secretario general de CDC) pese a haber hecho cotitular de la misma dos años antes a su mujer Anna Vidal, quien prestará declaración ante De la Mata este próximo miércoles por estos hechos.

En 2009 hizo el testamento con su pareja debido a problemas de salud de esta última y fue por ese motivo por el que le habló por primera vez de esta cuenta andorrana y le sugirió hacerle cotitular de la misma, que cedió un año después. "Deseo sencillamente desprenderme, no lo quiero para nada; me da más dolores de cabeza que ventajas y en este proceso, que no es fruto de un día, se lo consulto a mi mujer, hablo con Jordi y él me plantea abiertamente que lo done", dijo el político a preguntas de la fiscal del caso.

CAUSA DE LAS ITV

Tanto Anna Vidal como Oriol Pujol tienen además otra causa pendiente con la Justicia; en concreto la relacionada con el caso de las ITV que está pendiente de juicio y en la que se investiga si éste se aprovechó su influencia política para amañar contratos y beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV. La Fiscalía pide cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU por delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Anticorrupción también pide que se multe a Oriol Pujol con 310.000 euros y se le decomisen junto a Vidal -para la que solicita tres años y cuatro meses de cárcel-- los 443.660 euros que supuestamente les pagó su amigo Sergi Asina en concepto de dádiva para que intercedieran a favor de sus intereses.