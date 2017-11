Andreu (PSOE) insiste en que Ceniceros le dijo que tenía "una pista" sobre la financiación de la sede del PP de La Rioja

Andreu ha respondido de este modo a las declaraciones de Ceniceros que ha indicado esta mañana que la petición para que comparezca en la Comisión de Investigación del Congreso sobre una supuesta financiación ilegal del PP, viene de una "patraña" de la portavoz parlamentaria socialista.

La propia líder del PSOE riojano ha recordado que en la reunión con Ceniceros "en la que también estaba" la portavoz del Gobierno, Begoña Martínez, "le dije que tomase la iniciativa y que contase cómo se financió la compra de la sede del PP de Logroño, si tenía datos", a lo que él dijo "de manera inocente que tenía pistas". En este punto, la portavoz socialista, de manera irónica ha apuntado que "no voy a decir lo que dijo después porque entonces lo que considera patraña, sería asesinato".

No obstante, ha indicado que la petición de comparecencia es un "mero trámite", teniendo en cuenta que "el presidente como persona que está en el mundo actual de la política lo considerará como algo normal". A partir de ahí, ha reiterado que en esa charla "sencilla" que tuvo al inicio del curso político con Ceniceros "me comentó que tenía alguna pista - sobre los 200.000 euros de la sede del PP de Logroño- pero no le di mayor importancia, como él no tiene que darle".

"Si le llaman a declarar tiene que decir lo que sabe, como haríamos cualquier ciudadano que tenemos alguna información, porque colaborar con la justicia es lo principal, y estoy segura que el presidente del Gobierno colaborará para que esto se esclarezca, si es que tiene datos", ha concluido.