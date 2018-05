De Andrés (PP)advierte a PNV de que no apoyar los PGE supondría un "perjuicio" para todos los ciudadanos

El delegado del Gobierno central en el País vasco, Javier De Andrés, ha afirmado este lunes que si el PNV decide "tomar una decisión negativa" respecto a los Presupuestos Generales del Estado "por el empeño que tienen los independentistas catalanes en no avanzar", supondría "un perjuicio para cada uno de los vascos, de los españoles, y no va a resolver el problema de Cataluña" porque es "el gobierno y la representación política catalana quienes están empeñados en no levantar el 155".

En declaraciones a los medios de comunicación durante la visita del delegado al Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del aeropuerto de Foronda, De Andrés ha sido preguntado por la postura que va a mantener el PNV en la votación de los Presupuestos Generales del Estado que este miércoles tendrá lugar en el Congreso.

De Andrés ha afirmado que quien ha decidido que el artículo 155 siga vigente en Cataluña "no ha sido el Gobierno de España ni los partidos que lo respaldan" sino "el propio gobierno y la representación política catalana que está empeñada en no levantar el 155".

"Esta es una decisión que corresponde a esa mayoría en el Parlamento catalán. Esa decisión está en manos de quienes se niegan a resolver el problema de atacasmiento tremendo que tiene Cataluña", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que "el PNV tendría que ser consciente de esto" porque "no se puede imputar la responsabilidad de que esté en vigor el artículo 155 al Gobierno de España" sino a los partidos que sustentan al actual presidente y que son "quienes han decidido que se atasque esta situación".

"Son los partidos nacionalistas e independentistas catalanes quienes han escogido una estrategia para atascar el gobierno catalán", ha reiterado.

Preguntado sobre si confía en que el PNV dé su apoyo a las Cuentas, De Andrés ha defendido que los 'jeltzales' "deberían pensar en que para el conjunto de los vascos lo bueno sería contar con un presupuestos" y también para el conjunto de los españoles.

Por ello, ha subrayado que "tomar una decisión negativa por el empeño que tienen los independentistas catalanes en no avanzar" sería "un perjuicio para cada uno de los vascos, de los españoles, y no va a resolver el problema de Cataluña porque es otro agente quien tiene la responsabilidad".