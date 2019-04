Andrea Levy dice que la "huida" de Sánchez de los debates muestra que "tiene más que ocultar" que "dar la cara"

Así, ha afirmado que "hay temas ocultos" de los que Sánchez "no quiere hablar" y que le "molestan". "Huye de hablar de economía, de empleo y de los indultos a los independentistas", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha participado esta jornada en un encuentro con mujeres emprendedoras de esta provincia.

Levy ha señalado que junto a esos temas "en esta campaña" electoral hay "pactos ocultos de Pedro Sánchez" y ha censurado a este respecto que "no va a dudar en empoderar a Torra y a Otegui si llega ser presidente del Gobierno" de nuevo.

Frente a esa postura, la representante del PP ha afirmado que los miembros de este partido y su presidente, Pablo Casado, si que quieren hablar de determinadas cuestiones y de su "hoja de ruta", atendiendo a su "compromiso con los españoles". "En el PP nos gusta hablar de empleo y de economía. Nos gustan los debates y dar la cara ante los españoles, explicarles nuestro programa de gobierno", ha aseverado.

En esta línea, ha valorado que Casado quiera "dar la cara y explicar a los españoles medidas de empleo y de economías", así como de las medidas para "asegurar pensiones y educación calidad". "Eso es dar la cara los españoles y por eso, no rehuimos debates", ha insistido, al tiempo que ha lamentado el "sainete" de Sánchez en los últimos día, "manipulando a TVE y huyendo de los debates".

"Si pero no. Paso adelante y atrás", ha criticado Andrea Levy, a la vez que ha considerado que si Pedro Sánchez no "da la cara, no puede dar la cara gobernando". A continuación, ha reiterado su "orgullo" por contar en el PP con un presidente que "de la cara ante todos lo españoles" para "defender un programa de gobierno con mediadas en todos los ámbitos y materias" con el fin de "beneficiar a todos los españoles".

Levy ha apuntado, asimismo, que el hecho de que en la campaña electoral haya entrado como tema "si Sánchez va o no a los debates" y el uso "a su antojo de la televisión pública de todos los españoles demuestra que es un presidente que todo lo deja a la improvisación, a sus intereses propios y personales".

"DISCULPARSE"

De este modo, ha rechazado "la utilización absolutamente partidista" de este medio de comunicación y ha opinado que el candidato socialista debería "disculparse ante los españoles por marear tres o cuatro días la perdiz con los debates". "No son las formas de un candidato a la Presidencia del Gobierno", ha dicho.

Tras ello, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha manifestado que "si tantas vueltas da a los debates" Sánchez es "porque tiene miedo de dar la cara" y responder a "lo que le vamos a preguntar: si va a de hacer socios prioritarios de gobierno a los independentistas, a Torra o a Otegui" y si "lo primero que va a hacer es pensar en sus cosas de intendencia doméstica o en la economía y empleo de los españoles".