Andrea Levy asegura que el PP es un partido "revolucionario" y lo demostró con la reforma laboral

En relación con la polémica vivida en las redes sociales por la 'popular" por una entrevista con Zenda este lunes en la que admitió que leer 'La Casa de Bernarda Alba' la había hecho "reivindicativa y revolucionaria". Levy ha precisado que ser revolucionaria es "transgredir sus propias convicciones". "Cada uno puede sentir la revolución en su propio mundo, como una gesta, como algo diferente", ha matizado.

"Hay un concepto en un libro al que vuelvo mucho, y no es nada político en la forma, pero sí en el fondo, y es en La casa de Bernarda Alba, donde hay esta situación de asfixia por las convenciones, sobre la moral, y ese grito ahogado, pero grito de libertad y transgredir la convención. Quizá sea el libro que me ha hecho reivindicativa y revolucionaria", expresó la vicesecretaria en la entrevista con Zenda.

Según ha explicado, hizo esa referencia revolucionaria porque el libro trata sobre cómo "las mujeres en un mundo dominado por esa moral que las anulaba, intentan gritar libertad y superar ese mundo de asfixia".

"LA REVOLUCIÓN INDIVIDUAL"

"A mi me parece revolucionario ya que muchas veces por el hecho de ser mujer me ponen obstáculos en determinados focos. Digo muy fuerte que tener libertad de expresión y libertad para leer lo que quiera me parece revolucionario", ha señalado la vicesecretaria 'popular'.

Con todo, Andrea Levy ha indicado que se ha revolucionado con "muchas cosas" que ha hecho en "su vida", que se ha "impuesto como metas" y que "ha conseguido lograr". "Muchos piensan que solo son revolucionarios los que llegan al poder o hacen revoluciones, pero las revoluciones individuales pueden ser incluso más importantes", ha concluido.