Ander Gil advierte de que la "derecha 'aznarizada'" trae "dos dóberman atados de la mano" para recuperar el poder

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a la localidad burgalesa de Medina de Pomar. En este marco, se ha mostrado especialmente crítico con la manifestación organizada por Ciudadanos hoy en la localidad navarra de Alsasua al insistir que se trata de una "grave irresponsabilidad" de las "tres derechas" ya que, a su juicio, "aviva conflictos y agravios entre los españoles" en vez de "fomentar la convivencia".

Una situación que Gil atribuye a la "falta de programa de la derecha" que hace lo que sea para "enturbiar" el Gobierno de Pedro Sánchez. "Esta derecha ha devuelto a José María Aznar a la política, pero esta vez con dos dóberman de la mano bien atados para tumbar lo que haga falta con tal de recuperar el poder", ha insistido.

Una carencia "programática" con la que el socialista explica también la "intolerable acusación" por parte del secretario general del PP, Teodoro García, que ayer en Málaga aseguró que el único "preso político" que hay en España es Pedro Sánchez.

En este sentido, Gil ha recordado a los dirigentes 'populares' que en España sí hubo presos políticos durante la dictadura del general Franco "que aún hoy se niegan a condenar". "Pedro Sánchez es un presidente libre, comprometido con la igualdad, la libertad y la justicia social y utiliza las herramientas que nos dota la política y la ley para fomentar dialogo, entendimiento, convivencia y avance social", ha sentenciado para ironizar que el PP se haya sumado a la moda de utilizar el término preso político que, hasta ahora, "solo utilizaban los independentitas".

Por eso ha advertido a la derecha que que no pierdan el tiempo, porque los socialistas no van "a perder ni un minuto" en otra cosa que no sea "devolver a los millones de españoles" lo que "perdieron" durante siete años de Gobierno del Partido Popular y hacer pasar "ese crecimiento económico a los ciudadanos" a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, también ha mandado un mensaje al presidente "de todos los catalanes", Quim Torra, por el "órdago" lanzado al Gobierno de no apoyar las cuentas. En este sentido, le ha advertido de que no hay nada que "haga más libres e independientes" a las personas que un "salario y unas pensiones dignas", algo que, a su juicio, se logra "apoyando estos presupuestos". "Y si no el presidente de todos los catalanes tendrá que explicarles por qué se niega a subir el salario mínimo interprofesional o a revalorizar las pensiones", ha concluido.