Ander Gil (PSOE), en contra de "echar a correr" para que el Senado autorice el 155 al Gobierno si lo activa

Puigdemont envió un escrito al Gobierno en el que no aclaraba si había declarado o no la independencia de Cataluña. Después, desde el Ejecutivo, le afearon su contestación --solo debía contestar 'sí' o 'no'-- y le recordaron que estaba a tiempo de evitar la aplicación de las disposiciones del artículo 155 de la Carta Magna. El plazo concluye este jueves a las 10 de la mañana.

"Median 24 horas y no me resisto a hacer un llamamiento para que no sea necesaria su aplicación", ha apuntado Gil este miércoles en una entrevista en los 'Desayunos' de TVE, recogida por Europa Press. El calendario dependerá de lo que ocurra el jueves con la respuesta que dé Puigdemont a dicho requerimiento.

En el caso de que no rectificara, el presidente del Ejecutivo reunirá al Consejo de Ministros para acordar y aprobar las medidas que consideren oportunas. Esta reunión podría celebrarse en una convocatoria extraordinaria el mismo jueves, tras recibir la respuesta, o durante la reunión habitual del viernes. El acuerdo que salga de ese Consejo, junto con los requerimientos y las respuestas a los mismo de Puigdemont, debe remitirse al Senado, que baraja celebrar un pleno extraordinario al final de la próxima semana para aprobar el permiso al Gobierno para que aplique el artículo 155.

Gil ha hecho hincapié en que, a su juicio, "no hay necesidad de echar a correr" en todo este proceso, y ha pedido "calma, mesura y administrar el Estado de derecho". En este sentido, ha afeado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ser el único que, según él, quiere poner en marcha las medidas: "Creo que nadie quiere aplicarlo salvo el señor Rivera", ha remachado.

ADMINISTRAR "CON INTELIGENCIA" EL 155

Asimismo, ha insistido en "dar los pasos uno a uno" y en hacerlo "con inteligencia y con mesura" y ha señalado que unas elecciones autonómicas podrían "resolver esta situación", si bien lo que "corresponde" es "ir dando pasos y valorando situaciones".

Aun así, preguntado por la posibilidad de que Puigdemont convoque unos comicios, o lo haga el poder temporal que se instaure en Cataluña en el caso de aplicarse finalmente el artículo 155 de la Carta Magna, el portavoz socialista ha opinado que en su formación son "partidarios" de que esa convocatoria se cerrase "lo antes posible".

Respecto a las medidas que se pondrían en marcha en Cataluña en el caso de que se aplique el artículo, Ander Gil ha explicado que el PSOE ha trasladado al Gobierno sus ideas sobre cómo debería hacerse pero "no un cheque en blanco", y ha destacado que "el artículo 155 con la participación del PSOE no sería el mismo que aplicaría el PP".

"Si nos hemos implicado es por la necesidad de hacerle ver al Gobierno cómo administrarlo con inteligencia", ha aclarado, y ha añadido que con ello buscan que las medidas sirvan "realmente" para "recuperar la tranquilidad, la paz, traer la democracia a las instituciones catalanas y que desemboque en unas elecciones lo antes posible".