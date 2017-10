Ander Gil (PSOE) sobre si Puigdemont comparece en el Senado: "Sería deseable, cuando antes lo haga mejor"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha opinado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debería comparecer en el Senado "cuanto antes" para explicar su postura ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por si tuviera algo que "anunciar", por ejemplo, la convocatoria de unas elecciones autonómicas.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha afirmado que "sería deseable" que el presidente autonómico acudiera a la Cámara Alta "a exponer con libertad su opinión y posicionamiento" sobre las medidas que, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, se debatirán este jueves en la comisión del Senado creada para ello.

Gil ha señalado la posibilidad de que, si Puigdemont acude al hemiciclo, pueda tener "que anunciar algo que haga cambiar la situación", haciendo referencia a la convocatoria de unas elecciones autonómicas. El PSOE ha asegurado que retirará su apoyo al Gobierno de cara a la aplicación de este artículo si Puigdemont anuncia una convocatoria de elecciones.

En su opinión, "lo importante es que acuda", independientemente de que lo haga el jueves y comparezca en la comisión, o bien, asista el viernes al Pleno del Senado que autorizará al Gobierno a aplicar las medidas pactadas anteriormente.

PARALIZAR EL 155

Por otro lado, el socialista ha lamentado que el Gobierno haya "empezado a decir otra cosa distinta" de lo que había "hablado" con el PSOE, en referencia a que el Gobierno ha señalado que no paralizará el artículo 155 ni siquiera si el presidente autonómico convoca unos comicios: "El Gobierno y el propio Senado tienen la capacidad de paralizar el 155, porque es reversible", ha asegurado, explicando que dentro de las medias a llevar a cabo en Cataluña pactadas entre el Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos, se recogió esa posibilidad. "Seríamos partidarios de paralizar el 155", ha reiterado.

"Aceptaríamos la renuncia a una declaración unilateral de independencia, que es incompatible con la legalidad, y una convocatoria de elecciones autonómicas dentro del marco constitucional", ha apuntado. En este sentido, preguntado si cambiaría algo que dichas elecciones fueran plebiscitarias, Ander Gil ha zanjado que "es cosa" del Gobierno catalán. Además, en el caso de que se anunciaran unas elecciones "de la mano" de la declaración unilateral de independencia, ha incidido que no tendría "ningún valor".

En esta línea se ha mostrado también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, donde ha añadido que sin una votación en el Parlamento catalán, los socialistas no verían la declaración de independencia válida: "Es como estar embarazados, o se está o no se está, no se está un poquito", ha ironizado.

TRASLADAR EL SENADO A BARCELONA

Ander Gil también se ha mostrado partidario de que se traslade el Senado a Barcelona, algo que contempla como una "excelente idea" y que ha defendido porque, a su juicio, "es un excelente mensaje" hacia la ciudadanía. "¿Por qué no? --se ha preguntado-- Es una excelente ciudad para albergar la cámara de representación territorial".

No obstante, ha admitido que esa podría ser una de las medidas resultantes de una reforma constitucional que cambiara otras cuestiones en la Cámara Alta, como la que ve como la "pieza clave": "No hay Estado federal en el mundo que no tenga una Cámara de coordinación territorial", ha destacado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, para él, es importante "no caer en el error" de llevar a cabo reformas constitucionales con el objetivo de "contentar a los nacionalistas extremistas". "Algunos nunca se van a contentar y con eso cuento", ha manifestado.