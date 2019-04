Ander Gil (PSOE) dice que Euskadi tiene que ser "vanguardia en la defensa del estado social y del autogobierno"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha afirmado que el próximo 28 de abril Euskadi tiene que ser "la vanguardia en la defensa del estado social y del autogobierno, como elemento fundamental de cohesión y de entendimiento". Además, ha acusado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de haber "perdido el norte" y llevar a la formación a la "extrema derecha".

Gil ha participado este sábado en Getxo (Bizkaia) en la presentación de la candidatura socialista en el municipio junto a la candidata a diputada general, Teresa Laespada, y la aspirante a la Alcaldía, Carmen Díaz.

En su intervención, Gil ha asegurado que Pablo Casado, no solo tiene "el GPS averiado en lo geográfico, sino que también lo tiene en lo político" porque ha llevado al PP "a la extrema derecha". "El PP ha perdido el norte, y el PP y Cs han roto ese GPS que decían tener orientado al centro, situándose en la extrema derecha, y eso me preocupa porque no es un buen rumbo, ha alertado.

Además, ha asegurado que el próximo 28 de abril están "en juego muchas cosas", ya que "tenemos una derecha en manos de la extrema derecha que lo que está poniendo sobre la mesa es la ruptura de un pacto constitucional".

"No queremos una España centralista e intolerante y aquellos que hoy en día ponen en riesgo elementos como el autogobierno con esa recentralización, lo que hacen es romper un pacto fundamental que nos ha servido para convivir y desarrollarnos como país en los últimos 40 años", ha añadido.

AUTOGOBIERNO

Por ello, ha defendido que Euskadi, el próximo 28 de abril, tiene que ser "la vanguardia en este país en la defensa del entendimiento entre las instituciones, del diálogo y del autogobierno".

"El 28 de abril no solo se puede producir una involución en el campo de lo social, sino también en un elemento fundamental para Euskadi que los socialistas siempre hemos defendido como es el autogobierno. Por eso Euskadi tiene que ser la vanguardia en la defensa del estado social y del autogobierno en este país como elemento fundamental de cohesión y de entendimiento", ha añadido.

A su juicio, solo el PSOE puede frenar a la derecha, por lo que los ciudadanos y ciudadanas tendrán que elegir "entre uniformidad o diversidad, entre convivencia o enfrentamiento, entre poner rumbo al pasado o al futuro". "Esta vez hay que dejarse de historias. Los socialistas somos la única opción que puede frenar a esta derecha", ha añadido.

IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Por su parte, Teresa Laespada ha dicho que está "en el ADN socialista, hablar de igualdad, de equidad y de justicia social, y ya hemos demostrado en las calles que el socialismo es feminista" y se ha comprometido a destinar como mínimo el 1% del presupuesto en la Diputación a programas y acciones que busquen la igualdad de mujeres y hombres.

"Es por lo que peleamos esta legislatura, para que estuviese en la norma foral y espero y quiero sinceramente que sea más. A ello me comprometo", ha dicho.

Tras señalar que son los problemas reales de la ciudadanía en los que se fijan los Socialistas, y "no en las ocurrencias disparatadas en las que están otros", ha criticado a las "tres derechas que quieren borrar de un plumazo los logros por la igualdad -que ya son un tesoro compartido- un capital social al que no vamos a renunciar".

"Por eso creo que la igualdad es una de las batallas más importantes. He tenido enfrente esta legislatura a un PNV y les hemos hecho virar hacia nuestras políticas de izquierda, y cuando estamos en los gobiernos hacemos virar a la derecha y que vean la política de otra manera", ha dicho.

ALCALDÍA

Por su parte, la candidata de PSE-EE a la Alcaldía de Getxo, Carmen Díaz ha apostado por "representar a la ciudadanía de la que formamos parte" y por eso "hemos conformado un equipo humano representativo del conjunto de los vecinos de Getxo, porque nuestros concejales y concejalas van a representar a todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio".

Carmen Díaz también ha indicado que Getxo es "un maravilloso pueblo para vivir, y estamos orgullosos de ser sus vecinos, pero lo que no podemos compartir es que sea un municipio de dos velocidades".

A su juicio, las políticas públicas deben paliar las desigualdades porque "detrás del Getxo de postal hay vecinos que no tienen empleo, que no llegan a fin de mes, jóvenes que ven cómo es imposible alquilar o adquirir una vivienda en su pueblo". "Mayores viviendo en soledad y con escasos recursos. Familias con dificultades para cuidar de sus mayores dependientes...", ha añadido.

Entre las propuestas que ha citado, ha dicho que "tenemos una propuesta clara para el barrio de Romo y su Nagusien Etxea". "Este equipo está convencido que hay que escuchar a las y los vecinos, y que hay un barrio entero que se está pronunciando. Queremos proteger el edificio de la Nagusien Etxea", ha expresado.

Por otro lado, ha expresado su preocupación por la falta de vivienda y su elevado precio en el municipio y ha propuesto la construcción de un nuevo modelo de vivienda de alquiler, que no exceda del 30% de los ingresos familiares y que sea de carácter rotatorio, es decir, "que dure mientras las condiciones económicas de la familia se mantengan".