Ander Gil afirma que el Gobierno seguirá con los decretos aunque a Casado y Rivera "no les venga bien"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el senador socialista ha defendido que los decretos se tramitarán con "normalidad" y ha defendido esta herramienta que tiene el Ejecutivo.

Ante las críticas que ha levantado esta estrategia, que el resto de partidos critican atribuyéndole una finalidad electoralista al Gobierno, Ander Gil ha respondido que PP y Ciudadanos tienen una "pataleta" porque "piensan que se le escapa un puñado de votos".

"Porque a Casado y Rivera no le venga bien que gobierne el Ejecutivo, no puede ser que no cumpla con su obligación", ha asegurado Gil. "Si no le viene bien allá su problema, el Gobierno tiene que usar todas las herramientas a su mano, y va a gobernar mal que les pese", ha recalcado.

Así, el portavoz socialista en la Cámara Alta ha retado a que los partidos vayan "al fondo" de los decretos, añadiendo que PP y Ciudadanos estén en el "bloqueo" de la acción del Ejecutivo.

"Les molesta que haya un gobierno socialista, les viene molestando desde la moción y usan hasta la Mesa para bloquear, independientemente de lo que se apruebe", ha aducido el senador, para señalar que el Gobierno acude a los decretos ley después de que la Mesa del Congreso haya bloqueado 50 medidas durante la legislatura.

LAZOS AMARILLOS

Preguntado por la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que la Generalitat retire los símbolos independentistas de fachadas y plazas, Ander Gil ha asegurado que "no contempla otro escenario" que no sea el cumplimiento de las órdenes de la JEC.

"Quim Torra es el president de todos y debe cumplir su obligación y si no, el Gobierno tomará medidas para que se cumplan", ha explicado, recordando que existen casos previos en los que se procedió a abrir un expediente sancionador.

"A cualquier demócrata le interesa cumplir la ley, espero que en representación de todos cumpla con la ley", ha señalado sobre el president catalán.