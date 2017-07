Andalucía critica la "ausencia llamativa" en la reunión del punto "más importante", la financiación autonómica

"No hay ningún punto sobre financiación autonómica e incluso cuando en el día de ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le entregaron el documento de partida el grupo de expertos", ha añadido.

A esto, la consejera ha asegurado que "resulta curioso" y que "no es nada ingenuo" que en la reunión de este jueves "no haya un punto donde Montoro vaya a trasladar un calendario sobre una propuesta concreta" porque, según ha dicho, hay un "documento marco" que ahora tiene que tratar el Gobierno y con mas comunidades. "Tiene que ponerle una cifra y someterlo a la consideración de las comunidades con una propuesta concreta que, si quiere cumplir con el mandato de la Conferencia de Presidentes, debe estar terminado para finales de este año", ha apuntado.

Para Montero, la ausencia de este tema en el orden del día evidencia que la financiación autonómica "no es una prioridad para el Gobierno" y que tampoco lo es "que las comunidades cuenten con recursos suficientes para financiar la Sanidad, la Educación o la Dependencia". Con todo, la consejera ha adelantado que en la parte de ruegos y preguntar de la reunión "volverá a insistir" al ministro "que ponga ese documento concreto con cifras encima de la mesa" y se puedan establecer una ronda de reuniones que permita avanzar es esta materia que es "fundamental para el conjunto de los ciudadanos".

Así, ha insistido en que Andalucía "va a pelear en el debate" por "una financiación justa para los servicios públicos" porque este debate "no es un enfrentamiento de intereses" sino una cuestión sobre "la necesidad de que el Estado de bienestar se financie adecuadamente". "Actualmente el modelo de financiación tiene una insuficiencia de recursos", ha asegurado, al tiempo ha reiterado la necesidad de que el ministro ponga encima de la mesa una propuesta para seguir avanzando.

"Andalucía hasta el último minuto va a colaborar en que haya una propuesta coherente para las comunidades y a no hablar de lo que le vienen bien a cada uno porque estamos hablando de financiar el Estado de Bienestar que nos permite ser iguales, aunque algunos quieran que este debate sea considerado como una pelea entre territorios", ha concluido.

Sobre otros puntos, Montero se ha mostrado "convencida" de que el Ministerio les va a considerar "un mero trámite", como por ejemplo el apartado de los objetivos individuales de déficit, que es común para todas las comunidades y en el pasado CPFF se aprobó el 0,4 por ciento en 2018, en donde Andalucía "seguirá con el voto contrario". "También se tratarán otras cuestiones que no tienen comparación con el punto de actualidad que tendría que sea las financiación autonómica", ha dicho.

UTILIZACIÓN "MAL" DE LA REGLA DE GASTO

En paralelo, Montero ha explicado que es posible que también se conozcan las entregas a cuenta y, en este sentido, ha querido hacer notar que en lo que respecta a esta cifra "no solo es importante cómo se comporten en crecimiento respecto al año anterior", sino que es "fundamental" que se sepa "cómo se va a abordar la metodología de la regla de gasto" porque, según ha explicado, "se da la paradoja de que haciendo mayor financiación Andalucía no puede gastar la totalidad de los recursos porque se está empleando mal la regla de gasto".

La titular de Hacienda ha reiterado lo que ya comunicó en la pasada reunión, que es que la liquidación provisional para Andalucía de 2015 fue de 984 millones de euros y Montoro anunció el dato de la liquidación definitiva que asciende para Andalucía a 1.237 millones de euros, es decir, 253 millones más. Una cantidad que Andalucía no se podrá gastar porque la regla de gasto es "limitativa" para la aplicación de esas cuantías.

Por eso, Montero espera que, acompañada de las entregas a cuenta, venga "la correspondiente metodología de flexibilización de la regla de gassto al objeto de que esas entregas a cuenta se puedan gastar". "Que no se mande un mensaje confuso de que hay más millones para las comunidades porque el Ministerio se olvida de la letra pequeña, que es que este dinero no se puede gastar", ha remachado.

Preguntada por si esa regla de gasto puede suponer algún problema para que se rechace en Andalucía el Plan de ajuste de este año, Montero ha dicho que entiende que "el plan de ajuste va a estar en regla" y que en el CPFF de este jueves "se puedan aprobar en la totalidad los planes de ajuste que se han planteado" porque "la totalidad de los requerimientos que se han hecho ya se han formulado".

"Es muy importante que se sepa que ese plan de ajuste se aprueba porque no se puede gastar el dinero que Andalucía dijo que no se podría gastar", ha dicho, a lo que ha añadido que el PP "ha desatado una campaña que era mentira cuando la verdad es que el plan de ajuste se requirió para que se hiciera ajuste y que no se gastase el exceso".