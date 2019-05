Ana Pastor señala que la decisión de inhabilitar a los diputados presos la tiene que tomar la presidenta del Congreso

"Hay una sentencia del Tribunal Constitucional y la presidenta del Congreso tiene que hacer que se cumpla", ha expresado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, eludiendo pronunciarse respecto a la medida de inhabilitar a los diputados presos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez.

"No me puedo pronunciar sobre el futuro inmediato, pero si estoy en la mesa me voy a pronunciar con la mayor claridad", ha apuntado Pastor, al tiempo que insistía en que la decisión la tendrá que tomar la próxima presidenta del Congreso.

Preguntada por la propuesta de la Ministra de Política Territoral, Meritxell Batet, para presidir el Congreso en la próxima legislatura, Pastor ha señalado que mantienen buena relación y le ha deseado "que le vaya todo muy bien", aunque "hay mucho trabajo al frente de la Cámara". "Intuyo que va a ser muy complicado, pero le deseo lo mejor", ha señalado.