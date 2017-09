Ana Pastor ve "gravísimo" usar instituciones "para vulnerar la constitución"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, dijo hoy en Rabat que considera "gravísimo" lo sucedido ayer en el Parlament catalán, "que se utilice una institución recogida en nuestro ordenamiento jurídico para vulnerar la Constitución española".

De visita en la capital marroquí invitada por la Cámara de Representantes de este país, Pastor se refirió al momento político actual en España, y cuestionó lo sucedido ayer en el Parlamento catalán.

"Los parlamentos, el de todos los españoles pero también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas están para aprobar leyes en favor de los ciudadanos; lo que no podríamos esperar, y que no ha ocurrido nunca, es que se utilicen (...) para vulnerar la Constitución española, esto me parece gravísimo".

Pastor insistió en un "mensaje que -dijo- enviamos la inmensa mayoría de los españoles: Todos los españoles somos los depositarios de la soberanía nacional", recalcó.