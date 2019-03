Ana Pastor sobre la propuesta de Vox sobre las armas: "Parece que viven fuera de España. Es una barbaridad"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tachado de "barbaridad" la propuesta de Vox para legalizar el derecho de tener armas y ha asegurado que parece que algunos "viven fuera de España y llevan mucho tiempo fuera del país".

"Llevo años en política, si me dicen que iba a oír semejantes propuestas, con todo lo que hay que hablar en tema de mujer o de sanidad, habiendo todo esto, no hablaré en campaña de algunas cosas que quieren poner algunos en la agenda", ha explicado Ana Pastor. "Me parece una barbaridad", ha zanjado.

Así, lo ha expresado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, en la que ha defendido la calidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles y ha señalado que nuestra Policía es ejemplo en el mundo. Igualmente ha recordado que España cuenta con un bajo índice de criminalidad.

Asimismo, ha considerado "lamentables" los comentarios del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros sobre la estética de la gente de izquierdas, y, según ha dicho, esas declaraciones les retratan.

"A las personas no se les puede medir por cómo van vestidas, los ciudadanos tienen que saber a quienes eligen, si realmente quieren personas de centro, equilibradas, que no son homófobas, que defieden la igualdad entre hombres y mujeres", ha señalado. "Tolerantes", ha resumido.

DEFIENDE LA RENOVACIÓN DEL PP

Con respecto a las listas del PP en las elecciones generales, Ana Pastor ha defendido que haya una mezcla de gente nueva y joven con políticos experimentados que conocen las instituciones. En particular, sobre los fichajes del PP, ve positivo que se haya incorporado a gente de la sociedad civil.

"La gente lo recibe como que cuentas con gente de la sociedad, ¿por qué una persona como un periodista, o doctor, no está capacitado para representar a los ciudadanos?", ha señalado la presidenta de la Cámara Baja.

Sobre si se había vivido una purga en la lista del PP de los dirigentes afines a Mariano Rajoy, lo ha minimizado y ha hablado de renovación. "He vivido unos cuantos procesos, si hay cambio es porque todo se renueva y sino es un horror que siguen los mismos", ha asegurado, para añadir que seguirá "dando guerra". "Han contando conmigo y estoy encantada", ha resumido.