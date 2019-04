Álvarez de Toledo no ve "credibilidad" en el veto de Rivera a Sánchez

La candidata del PP por Barcelona a las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha alertado este viernes de que falta "credibilidad" al veto del candidato de Cs a la Presidencia, Albert Rivera, a pactar con el presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

"Me gustaría tener confianza ciega pero no la puedo tener ni la debo tener", ha dicho, y ha añadido que el PP no ha pactado con Sánchez, a diferencia de Cs, que llegó a un acuerdo de investidura con él en las generales de 2015, aunque no salió adelante.

Así, ha defendido que el candidato popular, Pablo Casado, "no tiene un problema de credibilidad en este asunto; es la alternativa clara y nítida al sanchismo y sus aliados", y considera que Rivera se ve obligado a esforzarse para hacer creer que no va a pactar con Sánchez.

"Espero que a Rivera no se le ocurra pactar con Sánchez", y ha insistido en la necesidad de que el voto constitucionalista se concentre en el PP el domingo para evitar que el PSOE siga gobernando.

Por eso, ve necesario un PP fuerte, haciendo que el voto constitucionalista no se fragmente: "Sánchez y sus aliados tienen un proyecto de fragmentación de España. Eso no se puede combatir con la fragmentación propia. En estos momentos la principal esperanza de Sánchez es la división de sus adversarios".

Álvarez de Toledo ha recriminado al presidente socialista que "su único proyecto posible, su única esperanza de seguir en el Falcon, es el apoyo de los golpistas y el indulto a los golpistas; y eso es un riesgo para la democracia".

VOX

Al preguntársele por Vox en la rueda de prensa en la Acn, la candidata ha confiado en que el voto "de un cierto enfado retrospectivo y cabreo retroactivo se convierta en un voto decidido, enérgico, convencido y razonado al PP".

Ha afirmado que su principal discrepancia con Vox es que no comparte que "la obscena deslealtad del nacionalismo justifique tirar por la borda el sistema constitucional del 78", como alerta que defiende Vox.

"El sistema constitucional de 1978 lo defiendo como lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de historia común", ya que considera que el pacto de la Transición sigue vigente.

También ha acusado a Vox de hacer una política "de desistimiento, de renunciar a la Constitución porque los nacionalistas han decretado que la Constitución no sirve".

ACTA DE LOS PRESOS

Ha reiterado que es un error que la Junta Electoral Central (JEC) haya permitido que los presos independentistas que son candidatos en estas elecciones puedan participar en actos de campaña desde la cárcel, y se opondrá "enérgicamente" a que estos presos puedan recibir su acta de diputado si son escogidos.

Al ser preguntada por que el expresidente madrileño, Ángel Garrido, haya fichado por Cs, ha ironizado con que "Winston Churchill también cambió de partido varias veces en su vida, pero no todo el mundo es Churchill".