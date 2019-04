Álvarez de Toledo critica que Torra no denuncie el acoso que sufrió en UAB: "Son cachorros de su ideología"

"No me sorprende que no lo condene, me deprime, pero es que estos niñatos son cachorros de su ideología", ha asegurado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, en la que ha acusado a Torra de defender el "odio y la intolerancia", y ha asegurado que quiere romper Cataluña en dos.

A su juicio, el president catalán ha dividido la sociedad en dos mitades, intentando expulsar a la mitad que "no considera pata negra". Álvarez de Toledo ha sumado este acoso a la campaña de los lazos amarillos en las instituciones públicas catalanas o el uso partidista de la televisión pública.

"Eso mismo es lo que hacen con la universidad pública. La pagamos todos, pero un pequeño grupo la secuestra. Es buen ejemplo del nacionalismo en Cataluña", ha señalado, insistiendo que el PP busca recuperar terreno democrático en la comunidad.

Sobre las palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que en una entrevista se solidarizó con Álvarez de Toledo, la candidata 'popular' ha recordado las protestas que en el pasado protagonizó el líder 'morado'.

"Hay que recordar que Iglesias hizo de los escraches y de los ataques a la libertad de expresión parte de su proyecto y parte de su salto a la política", ha respondido.