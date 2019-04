Álvarez de Toledo (PP): "Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio"

Lo ha explicado este domingo en un tuit recogido por Europa Press, junto a un video discutiendo con dos personas: "Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. Y a la salida ha ocurrido esto".

En el video, uno de los dos interlocutores le pregunta a la salida "¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?" y le dice que no es bienvenida; la otra interlocutora lamenta que rige una Constitución que no ha votado, mientras que Álvarez les replica que el 1-O fue ilegal.